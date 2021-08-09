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У мікротопі і шортиках: Дорофєєва засвітила пружні сідниці і розкрила причину раптового щастя

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Понеділок 09 серпня 2021 15:37
У мікротопі і шортиках: Дорофєєва засвітила пружні сідниці і розкрила причину раптового щастя Надя Дорофєєва (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Styler

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес нещодавно відзначили ювілей стосунків – парі виповнилося 10 років! З такого значного приводу артист презентував кліп-зізнання коханій дружині, де показав унікальні кадри з сімейного архіву і навіть одне ексклюзивне відео, яке йому довелося свого часу викупити у папараці. Тепер пару чекає приємне проведення часу - Вова і Надя відправляються у відпустку!

На особистій сторінці в Instagram співачка заспостила цілу серію щасливих фото в одночасно зручному і спокусливому літньому луці.

Зірка вирішила відобразити в своєму образі відразу кілька модних трендів. Вона одягла крихітний білий топ, короткі джинсові світлі шорти з високою посадкою, які дозволили артистці похвалитися пружними сідницями, накинула легку білу вільну сорочку і довірила дорожній образ білими кросівками і місткою стьобаною сумочкою.

У мікротопі і шортиках: Дорофєєва засвітила пружні сідниці і розкрила причину раптового щастя

У мікротопі і шортиках: Дорофєєва засвітила пружні сідниці і розкрила причину раптового щастя

У мікротопі і шортиках: Дорофєєва засвітила пружні сідниці і розкрила причину раптового щастя

У мікротопі і шортиках: Дорофєєва засвітила пружні сідниці і розкрила причину раптового щастя

У мікротопі і шортиках: Дорофєєва засвітила пружні сідниці і розкрила причину раптового щастя

Надя Дорофєєва показала спокусливий дорожній образ (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"На низькому старті у відпустку", - повідомила схвильована передчуттям подорожі Надя.

У коментарях шанувальники захопилися стрункою довгоногою красунею, яку давно вважають своєю іконою стилю.

  • Занадто красива
  • Прекрасна
  • Неймовірно красива
  • Шикарна
  • Hot
  • Класна
  • Літній вайб
  • Нереально красива
  • Дуже гаряче
  • У тебе фігурка просто вогонь
  • Які ніжки, яка красива!

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва показала, як проводить час у турі. Вона поділилася закулісним відео, на якому можна побачити концертні будні співачки.

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Надя Дорофеєва
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