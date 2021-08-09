У мікротопі і шортиках: Дорофєєва засвітила пружні сідниці і розкрила причину раптового щастя

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес нещодавно відзначили ювілей стосунків – парі виповнилося 10 років! З такого значного приводу артист презентував кліп-зізнання коханій дружині, де показав унікальні кадри з сімейного архіву і навіть одне ексклюзивне відео, яке йому довелося свого часу викупити у папараці. Тепер пару чекає приємне проведення часу - Вова і Надя відправляються у відпустку!

На особистій сторінці в Instagram співачка заспостила цілу серію щасливих фото в одночасно зручному і спокусливому літньому луці.

Зірка вирішила відобразити в своєму образі відразу кілька модних трендів. Вона одягла крихітний білий топ, короткі джинсові світлі шорти з високою посадкою, які дозволили артистці похвалитися пружними сідницями, накинула легку білу вільну сорочку і довірила дорожній образ білими кросівками і місткою стьобаною сумочкою. Надя Дорофєєва показала спокусливий дорожній образ (фото:instagram.com/nadyadorofeeva) "На низькому старті у відпустку", - повідомила схвильована передчуттям подорожі Надя. У коментарях шанувальники захопилися стрункою довгоногою красунею, яку давно вважають своєю іконою стилю. Занадто красива

Прекрасна

Неймовірно красива

Шикарна

Hot

Класна

Літній вайб

Нереально красива

Дуже гаряче

У тебе фігурка просто вогонь

Які ніжки, яка красива!