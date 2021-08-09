У мікротопі і шортиках: Дорофєєва засвітила пружні сідниці і розкрила причину раптового щастя
Надя Дорофєєва і Володимир Дантес нещодавно відзначили ювілей стосунків – парі виповнилося 10 років! З такого значного приводу артист презентував кліп-зізнання коханій дружині, де показав унікальні кадри з сімейного архіву і навіть одне ексклюзивне відео, яке йому довелося свого часу викупити у папараці. Тепер пару чекає приємне проведення часу - Вова і Надя відправляються у відпустку!
На особистій сторінці в Instagram співачка заспостила цілу серію щасливих фото в одночасно зручному і спокусливому літньому луці.
Зірка вирішила відобразити в своєму образі відразу кілька модних трендів. Вона одягла крихітний білий топ, короткі джинсові світлі шорти з високою посадкою, які дозволили артистці похвалитися пружними сідницями, накинула легку білу вільну сорочку і довірила дорожній образ білими кросівками і місткою стьобаною сумочкою.
Надя Дорофєєва показала спокусливий дорожній образ (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
"На низькому старті у відпустку", - повідомила схвильована передчуттям подорожі Надя.
У коментарях шанувальники захопилися стрункою довгоногою красунею, яку давно вважають своєю іконою стилю.
- Занадто красива
- Прекрасна
- Неймовірно красива
- Шикарна
- Hot
- Класна
- Літній вайб
- Нереально красива
- Дуже гаряче
- У тебе фігурка просто вогонь
- Які ніжки, яка красива!
Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва показала, як проводить час у турі. Вона поділилася закулісним відео, на якому можна побачити концертні будні співачки.