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У мікротопі і трусиках: дочка Брежнєвої підірвала мережу домашнім фотосетом на підлозі

Новость на русском → П'ятниця 23 квітня 2021 18:47
У мікротопі і трусиках: дочка Брежнєвої підірвала мережу домашнім фотосетом на підлозі Соня Кіперман (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)
Автор: Lite

Старша дочка Віри Брежнєвої, Соня Кіперман останнім часом проявляє активність в соцмережах. Дівчина стала балувати передплатників новим контентом і ефектними аматорськими фотосетами, демонструючи свої хвилюючі вигини на камеру.

Так, домашні спокусливі кадри з'явилися на сторінці красуні в Instagram.

20-річна дочка зірки робить селфі в дзеркалі. Вона позує в коротенькому білосніжному топі без білизни і білих трусиках. В якості ефектного доповнення -високі чоботи молочного відтінку на широкому стійкому каблуці. На обличчі дівчині немає і грама макіяжу, волосся вільно расущене. В якості аксесуарів -тоненькі жорсткі золоті браслети.

Соня демонструє хвилюючі вигини і плоский животик з різних ракурсів.

У мікротопі і трусиках: дочка Брежнєвої підірвала мережу домашнім фотосетом на підлозі

У мікротопі і трусиках: дочка Брежнєвої підірвала мережу домашнім фотосетом на підлозі

У мікротопі і трусиках: дочка Брежнєвої підірвала мережу домашнім фотосетом на підлозі

У мікротопі і трусиках: дочка Брежнєвої підірвала мережу домашнім фотосетом на підлозі

У мікротопі і трусиках: дочка Брежнєвої підірвала мережу домашнім фотосетом на підлозі

У мікротопі і трусиках: дочка Брежнєвої підірвала мережу домашнім фотосетом на підлозі

У мікротопі і трусиках: дочка Брежнєвої підірвала мережу домашнім фотосетом на підлозі

Соня побалова підписників гарячими кадрами (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

Підписники Соні прийшли в захват від її відвертих фото.

  • Ніжка
  • Сексі красуня
  • Бомба, така гарна квітка розцвіла
  • Яка ж красива
  • Ти чудова
  • Дуже гаряча двчинка

До слова, на початку квітня Соня відпочивала з мамою, тітками і двоюрідними сестрами, а також рідною сестрою Сарою в ОАЕ. Разом зі співачкою вона влаштувала битву пляжних образів і позувала в бікіні. Шанувальники зірки зазначили, що Соня росте "поліпшеною копією" знаменитої мами.

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