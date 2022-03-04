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Міла Куніс і Ештон Катчер хочуть зібрати 30 мільйонів для допомоги Україні

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П'ятниця 04 березня 2022 10:39
Міла Куніс і Ештон Катчер хочуть зібрати 30 мільйонів для допомоги Україні Міла Куніс є уродженкою Чернівців (фото: Getty)
Автор: Сергій Кулик

Міла Куніс і Ештон Катчер вносять свій внесок у допомогу постраждалим від війни в Україні.

У четвер голлівудська пара оголосила, що вони запустили сторінку на GoFundMe для жертв російського вторгнення в нашу країну. Планується зібрати до 30 мільйонів доларів пожертвувань.

Самі актори від себе вже внесли 3 мільйони доларів. Ці гроші планується направити в AirBnB і Flexports, компаніям, які надають притулок українцям в Румунії, Угорщині, Польщі, Словаччині та Молдові.

"Я народилася в Чернівцях, Україна, в 1983 році. Я приїхала в Америку в 1991 році і завжди вважала себе американкою. Горда американка. Я люблю все, що ця країна зробила для мене і моєї сім'ї. Але сьогодні я як ніколи пишаюся тим, що я українка", - заявила актриса у відеозверненні.

Потім втрутився Ештон Катчер і повідомив, що він "ніколи не був такий гордий тим, що одружений на українці".

Куніс назвав атаки фашиста Путіна на Україну "руйнівними". Вона додала: "у цьому світі немає місця для такого несправедливого нападу на людство".

Пара одружилася в 2015 році, а зараз воспітивют двох дітей - 5-ти річного Вятта і 7-ми річного Дмитра.

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