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Міла Йовович показала перші кроки її дочки: це відео можна дивитися нескінченно!

Новость на русском → Четвер 26 листопада 2020 11:52
Міла Йовович показала перші кроки її дочки: це відео можна дивитися нескінченно! Мілла Йовович і Оушан (фото: instagram.com/millajovovich)
Автор: Ольга Турчанікова

Це дуже мило!

Мілла Йовович показала нове відео з молодшою дочкою Оушан. Причому ролик вийшов максимально зворушливим і символічним. На ньому маля робить перші кроки. Мілла сидить біля дівчинки, принаджуючи дівчинку до себе яскравою іграшкою. І та впевнено крокує назустріч мамі. "І це офіційно: малятко Оші тепер тоддлер", - написала Мілла під відео.

Перші кроки дівчинки (відео: instagram.com/millajovovich)

Як мама, так і мала виглядають відмінно. Мілла одягнена в джинси і блузу, а Оушан - в миле вбрання: ніжно-персикового відтінку штани й блузу з рюшами. У ролику видно і батька родини - чоловіка Мілли Йовович, британського режисера Пола Андерсона.

Instagram голлівудської актриси просто вибухнув коментарями. Шанувальники не можуть намилуватися дочкою Мілли, захоплюючись зворушливою картиною. "Це найбільш миле, що я побачила за сьогодні", "Дякую, що ділишся такими зворушливими кадрами", "Перші кроки, такі сміливі і сильні", "Це так прекрасно", "Боже, я плачу", - не можуть зупинитися фанати.

До речі, раніше Мілла демонструвала, якою милою зростає Оушан, запостивши відразу кілька нових фото дівчинки.

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