Милашка: екс-"ВІА Гра" Міша Романова полонила шанувальників розкішним декольте

Макс барських нещодавно розповів про свої стосунки з экс-"ВІА Грою" Мішею Романової, сина якого він навіть хрестив.

Сама Миша в своєму мікроблозі про особисте життя не поширюється, зате любить порадувати шанувальників не тільки своєю творчістю, а й гарячими знімками. Міша запостила фото в яскравому піджаку з блискітками і розкішним декольте.

Стильна зачіска в дусі Голлівуду і стриманий, але в той же час яскравий макіяж - співачка викликала справжній захват у своїх фоловерів. Легкий загар, атхітектурні брови, тіні, який підкреслили колір очей співачки - Міша показала відмінний приклад макіяжу для новорічної вечірки.

Миша Романова (instagram.com/misharomanova/)

"Яка гарна, "Милашка", "Красива", "Дуже красива", "Вогонь", "Осяяла стрічку!", - написали шанувальники під знімком.

Нагадаємо, у вересні цього року Меладзе показав новий склад "ВІА Гри". На зміну блондинці Еріці Герцег і брюнетці Ользі Меганской прийшли блондинка Ксенія Попова і брюнетка Софія Тарасова. А Уляна Синецька зберегла своє місце в тріо.