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Що за красунечка! Мілла Йовович підкорила мережу новими фото молодшої дочки

Новость на русском → Понеділок 23 листопада 2020 19:33
Що за красунечка! Мілла Йовович підкорила мережу новими фото молодшої дочки Мілла Йовович і Оушан (фото: instagram.com/millajovovich)
Автор: Lite

Зірка зворушила фанатів

Мілла Йовович втретє стала мамою в лютому цього року. Але незважаючи на те, що дівчинці немає ще й року, вона вже впевнено підкорює мережу. Дівчинка, яку назвали незвичайним ім'ям Оушан, часто з'являється на маминій сторінці в різних ракурсах і вбраннях. Цього разу Йовович вирішила показати, як вона годує малюка з пляшечки.

Що за красунечка! Мілла Йовович підкорила мережу новими фото молодшої дочки
Мілла з молодшою донькою (фото: instagram.com/millajovovich)

На фото, зробленому в простій домашній обстановці, Мілла виглядає як завжди розкішно. Вона одягла білу блузу і зробила легкий макіяж. Волосся зірка "П'ятого елемента" зачесала на одну строну, заколовши їх шпилькою. Оушан їсть, широко посміхаючись і дивлячись у бік. Мабуть, малятко відволікають старші сестри. "Моя мавпочка і я", - написала любляча мама під фото.

Що за красунечка! Мілла Йовович підкорила мережу новими фото молодшої дочкиЩо за красунечка! Мілла Йовович підкорила мережу новими фото молодшої дочки
Дівчинка росте справжньою красунечкою (фото: instagram.com/millajovovich)

Пізніше Мілла додала ще пару фото, де Оушан позує в рожевому платті з білою оборкою. Дівчинка вже помітно підросла і стає все більше схожою на своїх зіркових батьків. "Що за мила дитина", "Солодкий ангел, вона просто чарівна", "Вау", "Дуже мила!", "О боже", "Ця усмішка", "Красуня", "...Твої маленькі копії просто чудові", "Божечки, божечки, яка лапулечка", "Така вже велика", "Чудо", - не можуть намилуватися послідовувачі зірки.

Нагадаємо, раніше Мілла зачарувала фоловерів одразу двома своїми дочками.

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