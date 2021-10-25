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Мила кішечка або лиходійка: Зої Кравіц та інші актриси в ролі легендарної Жінки-кішки

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Понеділок 25 жовтня 2021 20:20
Мила кішечка або лиходійка: Зої Кравіц та інші актриси в ролі легендарної Жінки-кішки Актриси в ролі Жінки-кішки (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Турчанікова

Фільм "Бетмен" від режисера Метта Рівза вийде на екрани навесні наступного року. Але вже зараз творці кінокоміксів підігрівають інтерес шанувальників подробицями майбутнього перезапуску стрічки про супергероя. Найбільш інтригуюча деталь - головні герої. Роль Темного лицаря зіграє Роберт Паттінсон, а його напарницю, Жінку-кішку - Зої Кравіц. Такий тандем обіцяє бути грандіозним!

Нещодавно в мережі з'явився трейлер фільму, і реакція глядачів на перші кадри виключно позитивна.

Сюжетна лінія нового "Бетмена" побудована навколо боротьби Темного лицаря з серійним вбивцею на прізвисько Загадочник. Як завжди, супергерой буде рятувати Готем-сіті та відстоювати справедливість. Ця екранізація вважається перезапуском фільмів про Бетмена, а тому на акторів покладена особлива місія.

Трейлер фільму (Відео: instagram.com/batman)

Паттінсон, якому не звикати вживатися в ролі потойбічних загадкових героїв, вельми органічно списався в загальну картину фільму. Після виходу трейлера багато фанатів навіть оцінили його як "ідеального" Бетмена. Та й його напарниця Зої Кравіц виглядає в образі Жінки-кішки дуже ефектно. Раніше актриса брала участь в супергеройському бойовику "Люди Ікс: Перший клас" і двох частинах фентезі "Фантастичні тварини".

Але про те, чи вдасться їм затьмарити попередніх героїв, ми зможемо судити тільки в наступному році. А зараз пропонуємо згадати найяскравіших актрис, які втілили на екранах героїню коміксів Селіну Кайл, або Жінку-кішку.

Мила кішечка або лиходійка: Зої Кравіц та інші актриси в ролі легендарної Жінки-кішкиДжулі Ньюмар (фото: amazon.com)

Мила кішечка або лиходійка: Зої Кравіц та інші актриси в ролі легендарної Жінки-кішкиЛі Мерівезер (фото: imdb.com)

Мила кішечка або лиходійка: Зої Кравіц та інші актриси в ролі легендарної Жінки-кішкиЕрта Кітт (фото: fineartamerica.com)

Мила кішечка або лиходійка: Зої Кравіц та інші актриси в ролі легендарної Жінки-кішкиМішель Пфайффер (фото: imdb.com)

Мила кішечка або лиходійка: Зої Кравіц та інші актриси в ролі легендарної Жінки-кішкиХоллі Беррі (фото: imdb.com)

Мила кішечка або лиходійка: Зої Кравіц та інші актриси в ролі легендарної Жінки-кішкиКамрен Бікондова (фото: imdb.com)

Мила кішечка або лиходійка: Зої Кравіц та інші актриси в ролі легендарної Жінки-кішкиЕнн Гетевей (фото: imdb.com)

Мила кішечка або лиходійка: Зої Кравіц та інші актриси в ролі легендарної Жінки-кішкиЗої Кравіц (фото: instagram.com/zoeisabellakravitz)

Раніше ми писали про 8 актрис, які вражаюче зіграли принцесу Діану.

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