Мила кішечка або лиходійка: Зої Кравіц та інші актриси в ролі легендарної Жінки-кішки
Фільм "Бетмен" від режисера Метта Рівза вийде на екрани навесні наступного року. Але вже зараз творці кінокоміксів підігрівають інтерес шанувальників подробицями майбутнього перезапуску стрічки про супергероя. Найбільш інтригуюча деталь - головні герої. Роль Темного лицаря зіграє Роберт Паттінсон, а його напарницю, Жінку-кішку - Зої Кравіц. Такий тандем обіцяє бути грандіозним!
Нещодавно в мережі з'явився трейлер фільму, і реакція глядачів на перші кадри виключно позитивна.
Сюжетна лінія нового "Бетмена" побудована навколо боротьби Темного лицаря з серійним вбивцею на прізвисько Загадочник. Як завжди, супергерой буде рятувати Готем-сіті та відстоювати справедливість. Ця екранізація вважається перезапуском фільмів про Бетмена, а тому на акторів покладена особлива місія.
Трейлер фільму (Відео: instagram.com/batman)
Паттінсон, якому не звикати вживатися в ролі потойбічних загадкових героїв, вельми органічно списався в загальну картину фільму. Після виходу трейлера багато фанатів навіть оцінили його як "ідеального" Бетмена. Та й його напарниця Зої Кравіц виглядає в образі Жінки-кішки дуже ефектно. Раніше актриса брала участь в супергеройському бойовику "Люди Ікс: Перший клас" і двох частинах фентезі "Фантастичні тварини".
Але про те, чи вдасться їм затьмарити попередніх героїв, ми зможемо судити тільки в наступному році. А зараз пропонуємо згадати найяскравіших актрис, які втілили на екранах героїню коміксів Селіну Кайл, або Жінку-кішку.
Джулі Ньюмар (фото: amazon.com)
Лі Мерівезер (фото: imdb.com)
Ерта Кітт (фото: fineartamerica.com)
Мішель Пфайффер (фото: imdb.com)
Холлі Беррі (фото: imdb.com)
Камрен Бікондова (фото: imdb.com)
Енн Гетевей (фото: imdb.com)
Зої Кравіц (фото: instagram.com/zoeisabellakravitz)
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