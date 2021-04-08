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Мила, скромна дівчинка: Леся Нікітюк викликала фурор в мережі шкільним знімком

Новость на русском → Четвер 08 квітня 2021 14:31
Мила, скромна дівчинка: Леся Нікітюк викликала фурор в мережі шкільним знімком Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк підірвала мережу архівним фото - зірка показала, як вона виглядала в юності.

На своїй сторінці в Instagram Леді Ле опублікувала знімок з випускного альбому 9-го класу.

Перед камерою Нікітюк, якій було тоді десь 15-16 років, позувала в білій кофтинці і джинсовій куртці. На шиї у майбутньої зірки - ниточка дерев'яних бус, а біляве волосся красиво підкручене в локони. До речі, в той час Леся також ходила з чубком.

Губи вона підфарбувала блиском і мило посміхається в об'єктив.

Мила, скромна дівчинка: Леся Нікітюк викликала фурор в мережі шкільним знімком

Леся Нікітюк показала, як виглядала в 9 класі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"9-тикласниця Лесюшка каже всім привіт. Мила, скромна, наївна дівчинка, не то шо зараз", - жартівливо підписала фото ведуча.

Кадр викликав справжній фурор серед підписників Нікітюк. Користувачі мережі розчулюються милій юній Лесі, багато також зазначили, що зараз вона виглядає навіть молодше. Менш ніж за добу знімок набрав більше 2 тисяч коментарів і 225 тисяч лайків.

  • Бооооже, яка краса.
  • Ого! Я думала випускниця універу
  • Принада
  • Ну ви шикарна, Леся
  • Красуня
  • Хто хто, а Леська Нікітюк і у 9 класі богіня
  • Булочка така
  • Лесичка, ти зовсім не змінилася
  • Ну, нічого собі! Гарна така дівчинка
  • З роками тільки гарнішаєш
  • Ох цей чубчик
  • Красотулька, і правильно, зараз наївною не потрібно бути
  • Вже тоді блондинка
  • Зараз молодше, ніж на фото
  • І чого всі в 9-му класі виглядали старше чим зараз?

Нагадаємо, раніше довгонога Нікітюк розбурхала мережу постільними фото, на яких позувала в туфлях.

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Новини України Новини шоу-бізнесу Леся Нікітюк ведущая
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