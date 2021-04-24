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Як же мило! Анастасія Приходько без макіяжу зачарувала family look з малюком

Новость на русском → Київ, Субота 24 квітня 2021 09:34
Як же мило! Анастасія Приходько без макіяжу зачарувала family look з малюком Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Автор: Lite

Анастасія Приходько, яка нещодавно стала мамою втретє, потихеньку знайомить шанувальників зі своїм малюком - нагадаємо, що вагітність співачка приховувала і розповіла про дитину після її народження. Артистка поділилася зворушливими кадрами з новонародженим і поскаржилася на важку "роботу мами".

Милі домашні фото Приходько опублікувала у своєму Instagram.

Зірка позувала в затишному білому худі і без макіяжу, тримаючи малюка на руках і ніжно притискаючи його до себе. Дитина одягнена в кумедний білий костюмчик з вушками на капюшоні і зображена спиною до камери - Анастасія поки що не показує його обличчя.

Відзначимо, що співачка досі також не розкрила стать дитини.

Як же мило! Анастасія Приходько без макіяжу зачарувала family look з малюкомЯк же мило! Анастасія Приходько без макіяжу зачарувала family look з малюкомЯк же мило! Анастасія Приходько без макіяжу зачарувала family look з малюком

Анастасія Приходько показала ніжні фото з новонародженою третьою дитиною (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Оооох і нічка. Робота мамою 24\7 найважливіша в світі, хоча і нелегка. Всім матусям, особливо з немовлятами, шлю вітання. Ну, а на сьогодні у нас фемілі-лук. Як вам?"- написала під кадрами Приходько.

Шанувальники почали коментувати чарівні фото багатодітної мами.

  • Які милашки. Ох, як я переживаю, що не впораюся, скоро дай Бог теж стану мамою і так хвилююче
  • Як я вас розумію. Терпіння вам
  • Ви дуже гарні
  • Милота
  • Як мило, і не надихатися малюком
  • Ніжність
  • Так мило і зворушливо, клас
  • Заюлька манюня

Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько заявила про повернення на сцену і зробила зізнання про українську мову.

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