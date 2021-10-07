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Такі милі! Джамала зачарувала осінніми фото з чоловіком і синами

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Четвер 07 жовтня 2021 15:34
Такі милі! Джамала зачарувала осінніми фото з чоловіком і синами Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Учасниця "Танців з зірками 2021", співачка Джамала зачарувала мережу милою і атмосферною осінньою фотосесією з коханими чоловіками - чоловіком Бекіром Сулеймановим і синами Еміром-Рахманом і Селімом-Гіраєм.

Сімейними кадрами співачка поділилася в Instagram, а заодно зробила відверте зізнання.

На знімках сімейство відображено на вулиці в променях сонця. Всі одягнені в теплі куртки, а малюки ще й в шапочки. Хлопчики зворушливо обіймають маму або ж позують на руках у батьків.

Такі милі! Джамала зачарувала осінніми фото з чоловіком і синамиТакі милі! Джамала зачарувала осінніми фото з чоловіком і синамиТакі милі! Джамала зачарувала осінніми фото з чоловіком і синамиТакі милі! Джамала зачарувала осінніми фото з чоловіком і синамиТакі милі! Джамала зачарувала осінніми фото з чоловіком і синами

Джамала поділилася атмосферними осінніми кадрами з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)

За словами Джамали, восени зібрати всіх для виходу з дому не так-то просто - проте хороша погода того варта.

"Весь цей осінньо-куртковий вайб - не моє найулюбленіше. Та й взагалі, відразу з'являється завдання підвищеної складності - зібрати всім шапки, шарфи, куртки і далі за списком. І вийти по своїх роботах і справах. Але коли трохи підсвітить сонечко, все-таки жити стає легше! І всі такі котики", - написала артистка.

Користувачі мережі погодилися із зіркою і залишили їй теплі відгуки в коментарях.

  • Сонце і тепла - вимагають наші серця!
  • Щасливі
  • Так, це таке життя мами
  • Красені! Діти - благословення від бога
  • Дітки - це Божий дар!!!! Хоч і правда тяжко їх зібрати до кучі всі куртки і шапки...знаю з власного досвіду, у мене 7 дітей і для мене це тяжкий "квест" перехід з літа на зиму і навпаки....
  • Які ж ви милі!

Раніше ми писали про те, що суддя шоу Влад Яма висловився про конфлікт з Джамалою і номерах Melovin'а на "Танцях з зірками 2021".

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