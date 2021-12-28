Такі милі: Микита Добринін показав підрослого сина на ніжному сімейному фото
Колишній герой шоу "Холостяк", телеведучий Микита Добринін зачарував мережу милим сімейним фото з дружиною Дашею Квітковою і маленьким сином Левом.
Зворушливим знімком шоумен поділився в Instagram.
На фото Квіткова в теплому білому платті сидить з ногами на дивані, тримаючи на руках 5-місячного синочка і ніжно посміхаючись йому.
Добринін же присів на спинку дивана і з любов'ю дивиться на свою сім'ю. На ведучому - джинси і бежевий светр.
"F for family", - коротко підписав кадр Микита.
Даша Квіткова і Микита Добринін показали 5-місячного сина Лева (фото: instagram.com/kvittkova)
Користувачі мережі залишили парі багато теплих слів в коментарях, відзначаючи, як вже підріс їх синок.
- Солодкі такі
- Ви прекрасна сім'я. З наступаючим Вас Новим роком. Нехай у вашій родині завжди буде гармонія, підтримка, море любові, ніжності, пристрасті
- Такі хороші
- На вас приємно дивитися ви, прекрасна пара
- Супер, чудова і щаслива сім'я
- Які ви гарні
- Копія Даші
- Які милі
- Які прекрасні
- Ооооо ... які ви великі вже
- Які ж ви ніжні
- Прекрасна мила сім'я
Раніше ми писали, що Добринін і Квіткова вирішили не припиняти подорожувати і вже злітали з маленьким сином в Париж.