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Такі милі! Юрій Горбунов показав, як дивиться мультики з сином

Новость на русском → Київ, Неділя 18 квітня 2021 15:14
Такі милі! Юрій Горбунов показав, як дивиться мультики з сином Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Відомий шоумен Юрій Горбунов обожнює свого сина Івана і намагається проводити з хлопчиком як можна більше часу. Вони разом займаються йогою, їздять на машині і захоплюються розмальовками. А на новому спільному фото ведучий із задоволенням погодився подивитися з малюком мультики.

У своєму Instagram Горбунов поділився милим фото, на якому вони з синочком сидять на дивані в обнімку і уважно спостерігають за подіями на екрані.

На Юрії - джинси і чорна сорочка, а маленький Івасик, як хлопчика називають в родині, одягнений у сині фтуболку і шорти. Він ніжно притулився до папи, а той міцно його обіймає.

Кадр зроблений збоку і зверху - ймовірно, мамою Катею Осадчою.

Такі милі! Юрій Горбунов показав, як дивиться мультики з сином

Юрій Горбунов показав, як провів вихідний з сином (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Зіркове подружжя поки що не готові показувати сина публіці, тому на всіх фото хлопчик з'являється зі спини або збоку.

"Тату, ти не хочеш зі мною мультики подивитись? Звичайно хочу! Тільки не спати", - підписав фото Горбунов.

Користувачі мережі зворушилися ніжному знімку і зазначили, що Юрій дуже хороший і турботливий тато.

  • Зараз дуже багато таких батьків, які багато часу проводять з дітками і на відпочинку і вдома!
  • Молодці, чудове фото. Дуже мало таких татусів
  • Що може бути краще за сім'ю, турботливих батьків, щасливих дітей
  • Який мультик дивилися?
  • Гарне фото!
  • Як мило!!!
  • Супер, здоров'я вам всім
  • Але тато спить чи дійсно дивиться
  • Такі милі

Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов розсекретив таланти та захоплення сина Вані.

А ще Горбунов вразив сюрпризами від Осадчої і анонсував їх дует.

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