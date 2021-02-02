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Він такий милий! Роузі Хантінгтон-Уайтлі вперше показала обличчя єдиного сина

Новость на русском → США, Вівторок 02 лютого 2021 19:01
Він такий милий! Роузі Хантінгтон-Уайтлі вперше показала обличчя єдиного сина Роузі Хантінгтон-Уайтлі і Джек (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Lite

Роузі Хантінгтон-Вайтлі стала мамою в 2017-му році. Модель народила своєму коханому Джейсону Стетхэму сина Джека Оскара. Пара виявилася досить закритою, так жодного разу і не показавши обличчя малюка. Дитина часто з'являється в блозі мами знятою зі спини або відвернутою. І ось нарешті молода мама вирішила продемонструвати світові сина у всій красі.

Він такий милий! Роузі Хантінгтон-Уайтлі вперше показала обличчя єдиного синаДжек - копія мами (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузі запостила чергове миле і стильне фото, на якому головним героєм став Джек. Дитина сидить на дивані, практично "потонувши" у величезній куртці. З капюшона визирають тільки величезні очі, що з цікавістю спостерігають за мамою. Зовні дитина дуже схожа на саму модель, як не раз відзначали користувачі мережі.

Він такий милий! Роузі Хантінгтон-Уайтлі вперше показала обличчя єдиного синаМалюк обожнює стильні вбрання (фото: instagram.com/rosiehw)

"Щасливого понеділка!", - написала Роузі. У відповідь мама і її дитина отримали масу компліментів: "Як же це мило", "З нетерпінням чекаю можливості запозичити його куртку, поки він не виросте до неї", "Блискуче", "Змусив мене посміхнутися. Не помітив очей", "Чарівний", "Він такий милий, Роузі"...

Нагадаємо, раніше Хантінгтон-Уайтлі розповідала фанатам, що Джек зростає дуже велелюбним і вже навіть знайшов собі дівчину.

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