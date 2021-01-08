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Міні-плаття і гольфи: Кортні Кардашян в ефектному образі демонструє ідеальні ноги

Новость на русском → П'ятниця 08 січня 2021 21:33
Міні-плаття і гольфи: Кортні Кардашян в ефектному образі демонструє ідеальні ноги Кортні Кардашян (фото: instagram.com/kourtneykardash)
Автор: Lite

Кортні Кардашян - старша із знаменитих сестер - нарівні з ними веде свій блог, активно викладаючи в мережу як сімейні фото, так і образи на вихід. 41-річна знаменитість не відмовляє собі в спокусливих вбраннях, завжди готова продемонструвати своє тіло. При цьому вона виглядає стильно і невичурно. Підтвердженням тому став черговий пост Кортні.

Міні-плаття і гольфи: Кортні Кардашян в ефектному образі демонструє ідеальні ногиМіні-плаття і гольфи: Кортні Кардашян в ефектному образі демонструє ідеальні ногиНовий образ Кортні (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Кортні приміряла міні-сукню з ефектним ременем на талії і великим бантом збоку. Вона відмінно підкреслила стрункі ноги зірки, а високі чорні гольфи тільки посилили сексі-ефект. Кортні взула босоніжки на високому каблуці, зробила яскраво-червоний манікюр і вечірній макіяж. А завершила всі ідеальна укладка.

"Криваво-червоний", - написала Кортні, позуючи в кімнаті, залитій червоним світлом. Виглядає зірка чудово, за що отримала масу компліментів від відданих фанатів. До речі, на сторінці зірки в мережі Instagram понад 100 мільйонів шанувальників.

Раніше ми писали, що стильний і жаркий образ продемонструвала ще одна з сестер - Хлое Кардашьян.

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