У міні і сітчастих колготах: Джамала вразила екстравагантним зовнішнім виглядом і новою роллю

Джамала нещодавно повернулася з романтичної подорожі з чоловіком Бекіром Сулеймановим по Італії. Співачка встигла вивчити місцеві визначні пам'ятки і засвітитися в ефектних образах. І ось, прилетівши до Києва, вона з головою пішла в світське життя в прямому і переносному сенсі. Зірка стала запрошеною ведучою однойменної програми. Джамала грунтовно підготувалася до нової ролі. Вона зустріла зіркових гостей на прем'єрі гучного фільму "Дім Гуччі" і покрасувалася в екстравагантному вбранні.

Джамала вдягнула маленьке чорне плаття оригінального крою з незвичайними елементами декору – оригінально скроєна асиметрична лінія декольте, пікантно оголене плече, великий пояс-бант на лінії талії. Вона доповнила екстравагантний лук сітчастими колготами і замшевими півчобітками на підборах.

Джамала покрасувалася в неординарному вбранні (фото: instagram.com/jamalajaaa)

На окрему увагу заслуговують помітні аксесуари: масивний ланцюг з величезною підвіскою у вигляді фігури людини і акуратні сережки-кільця.

Макіяж зірки був святковим, але не кричущим – персиково-рожеві блискучі шимерні тіні, широкі стрілки і помада нюдового відтінку.

Джамала не боїться дрібних аксесуарів (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Як піти в кіно на прем'єр єру "Дім Ґуччі" і не подивитись її? Дуже просто, бути запрошеною ведучою "Світського життя". Це було неймовірно! Дуже прикольний досвід. Веселе спілкування з найкрутішими модниками. Так незвично ставити незручні питання колегам, але сьогодні call me Katya", - написала схвильована зірка.

Шанувальникам дуже сподобався образ Джамали, а в ще більший захват вони прийшли від того, що незабаром зможуть побачити співачку в ролі ведучої. Деякі вирішили, що вона здатна скласти серйозну конкуренцію Каті Осадчій.