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У міні і на шпильках: Демі Мур захопила красою на гарячому фото з молодості

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США, П'ятниця 14 травня 2021 22:37
У міні і на шпильках: Демі Мур захопила красою на гарячому фото з молодості Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)
Автор: Lite

Демі Мур показала нове архівне фото, на якому позує на обкладинці глянцю в міні-сукні.

Актриса виглядає просто розкішно, чим заворожила фанатів.

58-річна Демі Мур продемонструвала, якою красивою була в молодості. Актриса позує на обкладинці відомого глянцевого журналу InStyle в чорній сукні з квітковою аплікацією. Доповнюють картину босоніжки на високих підборах, а також стильна коротка стрижка.

У міні і на шпильках: Демі Мур захопила красою на гарячому фото з молодостіДемі Мур в молодості (фото: instagram.com/demimoore)

Струнка і спокуслива фігура екс-дружини Брюса Уілліса змусила мережу писати хвилюючі коментарі. "Вау", "Прекрасна", "Це щось", "Супермила, звідки у тебе це плаття?", "У мене досі є цей журнал", "Ти і зараз так само красива", "Ти не змінюєшся", "Ти дуже красива", "Найкрасивіша на планеті", - не зупиняється потік компліментів.

Раніше ми писали, що Демі Мур порадувала мережу відмінною новиною. Її 27-річна дочка виходить заміж за свого коханого. Щаслива мама показала сімейну відеозустрічку, де пара оголосила своє рішення і продемонструвала кільце з великим діамантом. Це треба бачити!

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