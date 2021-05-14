У міні і на шпильках: Демі Мур захопила красою на гарячому фото з молодості

58-річна Демі Мур продемонструвала, якою красивою була в молодості. Актриса позує на обкладинці відомого глянцевого журналу InStyle в чорній сукні з квітковою аплікацією. Доповнюють картину босоніжки на високих підборах, а також стильна коротка стрижка.

Демі Мур в молодості (фото: instagram.com/demimoore)

Струнка і спокуслива фігура екс-дружини Брюса Уілліса змусила мережу писати хвилюючі коментарі. "Вау", "Прекрасна", "Це щось", "Супермила, звідки у тебе це плаття?", "У мене досі є цей журнал", "Ти і зараз так само красива", "Ти не змінюєшся", "Ти дуже красива", "Найкрасивіша на планеті", - не зупиняється потік компліментів.