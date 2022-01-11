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Мінус 12 кг: Джамала розкрила секрети свого вражаючого схуднення

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Вівторок 11 січня 2022 16:13
Мінус 12 кг: Джамала розкрила секрети свого вражаючого схуднення Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Рік тому Джамала стала мамою вдруге, після чого серйозно взялася за свою фігуру. Співачка поставила за мету схуднути на 10 кілограмів і звернулася за допомогою до дієтолога, який склав для неї індивідуальну дієту. Через 12 місяців зірка вирішила поділитися результатами і розкрила секрети свого схуднення.

У своєму Instagram-акаунті артистка зізналася, що за рік змогла знизити вагу на 12 кілограмів.

"Я почала у вазі 69. Нові правила привели мене до позначки в 57 кг (до речі, моя студентська вага)", – похвалилася Джамала.

Після новорічних свят відмітка на вагах збільшилася на 2 кілограми, але співачка збирається повернутися до колишньої цифри. Вона також виклала кілька фото, демонструючи форми, що пострункішали.

Мінус 12 кг: Джамала розкрила секрети свого вражаючого схуднення

Виконавиця поділилася, що їй вдалося не тільки скинути вагу, але і утримувати показники, а це навіть складніше.

"Переважно всі дієти закінчуються зривом. Часто кілограми, навіть після класного результату, не тільки повертаються, а й множаться. Я на березі вирішила, що мене дратує слово дієта, тож зайвий раз його уникала. Що ж зі мною сталося за цей час? Мені вдалось не лише скинути вагу, а й зафіксувати її. Водночас я собі нічого не забороняла. Просто глобально змінила ставлення до харчування", - зазначила Джамала.

Артистка поділилася секретами стрункості і розповіла, як тримає балас між усвідомленим харчуванням і задоволенням від їжі.

"Сьогодні, якщо мені хочеться (а мені постійно хочеться) піцу, пасту, бургер, я їм їх, але в першій половині дня. Ідеальне комбо м'ясо + тісто? У першій половині дня. Торт? Велкам, до 14 години. Ранок завжди починаю з двох яєць, половинки авокадо, хлібця з безлактозним сиром Філадельфія, огірка і кави без молока і цукру. Я привчила себе любити Цезар без сухарів і соусу. І шоколад 75%. Звичайно, хочу еклер, але насолоджуюся альтернативою", - поділилася мама двох дітей.

Мінус 12 кг: Джамала розкрила секрети свого вражаючого схуднення

При цьому спортом артистка не займається, але в цілому досить активна.

"Після "Танців з зірками" і сезону концертів я не займаюся спортом. Спорту - нуль. Тому і в харчуванні намагаюся менше собі дозволяти. Але я дуже активна, просто повірте, плюс одне нове правило: не витрачаю енергію - не компенсую її їжею", - додала вона.

Також Джамала розкрила головну проблему тих, що худнуть, і дала пораду.

"Моя непрофесійна думка, що ми набираємо після закінчення дієт, адже повертаємося до старого. Головний висновок - важливо тримати баланс шкідливого і корисного", - вважає співачка.

Зірка опублікувала свою дієту, яку їй склала відомий дієтолог Наталія Самойленко на основі аналізів Джамали.

Мінус 12 кг: Джамала розкрила секрети свого вражаючого схудненняМінус 12 кг: Джамала розкрила секрети свого вражаючого схудненняМінус 12 кг: Джамала розкрила секрети свого вражаючого схудненняМінус 12 кг: Джамала розкрила секрети свого вражаючого схудненняДжамала розсекретила свою дієту для схуднення (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Раніше Джамала вперше розповіла про складні відносини синів. Артистка зізналася, що між братами не все гладко – виною тому дитячі ревнощі.

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