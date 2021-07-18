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Мішина і Еллерт після оголошення про розставання засвітилися в Криму, але відпочивають з іншими

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Крим, Неділя 18 липня 2021 16:41
Мішина і Еллерт після оголошення про розставання засвітилися в Криму, але відпочивають з іншими Ксенія Мішина та Олександр Еллерт (фото: instagram.com/dominic_ana_photographer)
Автор: Styler

Ксенія Мішина днями засмутила шанувальників - вона оголосила про остаточний розрив з обранцем Олександром Еллертом, а також закрила коментарі під постом з сумною звісткою в соцмережі. Примітно, але і автор "Квартала 95", і актриса зарааз заходяться в Криму, звідки родом зірок "Кріпосної" і де живуть її батьки, але відпочивають молоді люди тепер порізно.

Судячи з Instagram Ксенії та Олександра, вони вирішили провести час на кримському узбережжі з користю.

Крім того, разом з Еллертом також відпочивають і його батьки. Автор "Кварталу 95" влаштував їм морську прогулянку. Також Еллерт відправився на оглядову екскурію і подивився пам'ятки Ялти ( зокрема, знамените Ластівчине гніздо), Воронцовський парк і палац, храм Воскресіння Христового у Форосі, а ткже піднявся на Ай-Петрі. "Трохи паморочиться голова", - розповів про свої відчуття Саша.

Олександр подивився пам'ятки Криму

В цей час Ксенія релаксує з подругами. Вона одягла злитий чорний купальник відомого бренду і вирушила на пляж. Разом з собою взяла синочка Платона, який відпочиває задихає разом з мамою.

Олександр влаштував батькам моркою екстрим

"Пізнання і усвідомлення себе в колі інших жінок. Терапія. Зустріч. Зустріч з собою. Зі своєю жіночою суттю", - підписала фото з близькими людьми актриса.

Ксенія відпочиває в компанії подруг

До слова, частина шанувальників пари не вірить в їх розрив – вони сподіваються, що Ксенія і Олександр знайдуть спільну мову. Деякі і зовсім запідозрили, що актриса і шоумен розписалися, але тримають це в таємниці і інтригують громадськість, привертаючи увагу гучними заявами.

Примітно, що раніше актриса і автор "Кварталу 95" набили на ногах парні тату в знак своєї любові.

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