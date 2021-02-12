Мішина та Еллерт публічно поскандалили: обіцяв ніколи не бити

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт весело проводять час з дітьми від попередніх стосунків в Домінікані. Парочка радує шанувальників фото і відео з відпочинку, а також свіжим випуском гумористичного YouTube-проекту “Но это не точно" Еллерта і півфіналіста Холостячки Андрія Рибака. До речі, назву шоу придумала саме Ксенія. У свіжому випуску ведучі читали дірект Мішиної та попутно кумедно коментували побачене, як в кінці зйомки між закоханими "спалахнув" жартівливий скандал.

Так, на YouTube-каналі проекту з'явилося відео, де Олександр жартома вдарив долонею Ксенію по нозі, показуючи, як традиційно вони з Андрієм закінчують черговий випуск програми.

Мішину "обурили" дії обранця і вона заявила, що їй було боляче.

"Вона біль не любить", - зі сміхом прокоментував Еллерт. "Ти обіцяв мене ніколи не бити!" - обурилася актриса.

"Я випадково", - примирливо звернувся він до Ксенії. "В сенсі випадково?! Все це абьюз, це фізичне насильство", - заявила на підвищених тонах актриса, даючи зрозуміти, що її обурення жартівливе, а не справжнє.

"Я ляжці", - виправдовувався Олександр. "Знову на ті ж граблі. Ти тут стояв і заявляв на всю країну, що ніколи в житті бити мене не будеш!" - зі сміхом відповіла Ксенія. При цьому Андрій, на очах якого розгорталося дійство, також посміявся над "сімейною сваркою" екс-холостячки і її обранця.

Ксенія і Олександр влаштували жартівливу суперечку