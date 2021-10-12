ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Мішина і Еллерт заінтригували спільним захопленням: парочка засвітилася разом

Новость на русском →
Вівторок 12 жовтня 2021 09:49
Мішина і Еллерт заінтригували спільним захопленням: парочка засвітилася разом Ксенія Мішина та Олександр Еллерт (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Styler

Ксенія Мішина і Олександр Еллерт змусили шанувальників серйозно понервувати. Влітку парочка відпочивала разом в Криму, звідки родом актриса, але потім вони розбіглися з ініціативи екс-холостячки. Тоді Ксенія написала проникливий пост про те, що розриває стосунки з Олександром і її рішення остаточне. Потім через час парочку помітили на весіллі спільних друзів. Більш того, актриса зловила букет нареченої! А потім знову затишшя і ніяких новин від закоханих.

Втім, шанувальники парочки можуть видихнути - актриса і автор "Кварталу 95" таки разом і, схоже, щасливі. Ксенія засвітилася в Instagram Stories Олександра і перепостила відео на свою сторінку.

У короткому ролику можна побачити, як Еллерт знімає кохану зі спини - вона розгулює по вулиці в чорних лосинах і об'ємній теплій дутій куртці. Ксенія тримається за сідниці, а коханий кумедно жартує над актрисою.

"Дехто був вчора на сквоші і тепер ледве йде", - підписав відео Еллерт. В кінці ролика парочка разом засвітилася в кадрі.

Мішина і Еллерт заінтригували спільним захопленням: парочка засвітилася разом

Мішина і Еллерт заінтригували спільним захопленням: парочка засвітилася разом

Ксенія і Олександр обнадіяли кумедним відео (instagram.com/ellert_a)

До слова, Олександр захопився сквошем слідом за коханою. Він зняв відео з тренування і похвалився, що встиг купити собі ракетку, хоч відвідав всього лише третє тренування.

Мішина і Еллерт заінтригували спільним захопленням: парочка засвітилася разом

Олександр захопився сквошем і відвідує тренерівки (instagram.com/ellert_a)

До слова, під впливом коханої переможець "Холостяки" став змінюватися на очах – він захопився вегетаріанством, припинив споживати алкоголь і став відвідувати ретрити в Карпатах.

Нагадаємо, що раніше Ксенія Мішина в студії програми "Як вийти заміж" прокоментувала ситуацію з Олександром Еллертом. Тоді вона досить двозначно відповіла на питання Григорія Решетника про те, чи разом пара.

Читайте LITE в Google News
Холостячка Ксения Мишина
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
"Дощі з'являються поступово": синоптик розповіла про погоду в Україні
"Дощі з'являються поступово": синоптик розповіла про погоду в Україні