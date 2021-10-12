Мішина і Еллерт заінтригували спільним захопленням: парочка засвітилася разом

Ксенія Мішина і Олександр Еллерт змусили шанувальників серйозно понервувати. Влітку парочка відпочивала разом в Криму, звідки родом актриса, але потім вони розбіглися з ініціативи екс-холостячки. Тоді Ксенія написала проникливий пост про те, що розриває стосунки з Олександром і її рішення остаточне. Потім через час парочку помітили на весіллі спільних друзів. Більш того, актриса зловила букет нареченої! А потім знову затишшя і ніяких новин від закоханих.

Втім, шанувальники парочки можуть видихнути - актриса і автор "Кварталу 95" таки разом і, схоже, щасливі. Ксенія засвітилася в Instagram Stories Олександра і перепостила відео на свою сторінку.

У короткому ролику можна побачити, як Еллерт знімає кохану зі спини - вона розгулює по вулиці в чорних лосинах і об'ємній теплій дутій куртці. Ксенія тримається за сідниці, а коханий кумедно жартує над актрисою.

"Дехто був вчора на сквоші і тепер ледве йде", - підписав відео Еллерт. В кінці ролика парочка разом засвітилася в кадрі.

Ксенія і Олександр обнадіяли кумедним відео (instagram.com/ellert_a)

До слова, Олександр захопився сквошем слідом за коханою. Він зняв відео з тренування і похвалився, що встиг купити собі ракетку, хоч відвідав всього лише третє тренування.

Олександр захопився сквошем і відвідує тренерівки (instagram.com/ellert_a)

До слова, під впливом коханої переможець "Холостяки" став змінюватися на очах – він захопився вегетаріанством, припинив споживати алкоголь і став відвідувати ретрити в Карпатах.