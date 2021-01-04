Мішина обмовилася про можливе розставання з Еллертом: це досвід, етап і шлях

Ксенія Мішина обмовилася, що не боїться розставання з коханим Олександром Еллертом, якого вибрала у фіналі "Холостячки".

Красуня-акторка зізналася, що противниця швидкоплинних романів, але якщо життя розпорядиться так, що їм з Олександром не доля бути разом, то вона це прийме. Про це пише "Обозреватель".

"Люди розлучаються не тільки після проектів "Холостяк" або "Холостячка", але і в звичайному житті. Кожна ситуація - це досвід, етап і шлях. Якщо щось з тобою трапляється, значить з певною метою", - вважає дівчина.

Якщо ж почуття згаснуть або виникне конфлікт інтересів, то вона не боїться розлучитися з людиною. Адже якщо щось відбувається в житті, значить так було визначено.

"Я не боюся, що стосунки не складуться. Страх - це взагалі дуже оманливе відчуття. За ним може ховатися не тільки небезпека, але і щось інше, приємне і красиве. Я виробила в собі навик - не боятися йти в страх", - зазначила вона.

Поки ж з Сашею у Ксенії все дуже добре і вона вважає його своїм однодумцем і приймає з усіма недоліками.

"Сашу я приймаю з усіма недоліками і достоїнствами. Для мене важливо, щоб супутник був моїм однодумцем... Саша виявився саме таким", - додала Ксенія.

Раніше український астролог розповіла про перспективи відносин Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта.

А ось півфіналіст проекту "Холостячка" Андрій Рибак довго не сумував і встиг завести стосунки з дівчиною Аліною. Нещодавно в мережі з'явилося їхнє спільне фото.