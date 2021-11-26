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Мішина похвалилася спокусливими вигинами в прозорій сукні-сітці: "Еллерт кусає лікті"

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П'ятниця 26 листопада 2021 13:34
Мішина похвалилася спокусливими вигинами в прозорій сукні-сітці: "Еллерт кусає лікті" Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Марина Настевич

Відома актриса і суддя "Україна має талант" Ксенія Мішина заворожила відвертою і ефектною фотосесією, засвітивши свою розкішну фігуру.

Спокусливі кадри в пікантному вбранні зірка зробила на відпочинку на березі Перської затоки і виклала в Instagram.

32-річна Мішина проводить незабутню відпустку в п'ятизірковому готелі в Абу-Дабі, що в ОАЕ.

Артистка позує ввечері біля басейну. На Ксенії - прозора сукня-сітка українського бренду GASANOVA, під яку вона одягла чорну білизну. Вона розпустила своє розкішне волосся і зробила ніжний макіяж, а також відмовилася від взуття.

На деяких кадрах Мішина відображена спиною, демонструючи пружні сідниці і довгі ноги.

Мішина похвалилася спокусливими вигинами в прозорій сукні-сітці: &quot;Еллерт кусає лікті&quot;Мішина похвалилася спокусливими вигинами в прозорій сукні-сітці: &quot;Еллерт кусає лікті&quot;Мішина похвалилася спокусливими вигинами в прозорій сукні-сітці: &quot;Еллерт кусає лікті&quot;Мішина похвалилася спокусливими вигинами в прозорій сукні-сітці: &quot;Еллерт кусає лікті&quot;Мішина похвалилася спокусливими вигинами в прозорій сукні-сітці: &quot;Еллерт кусає лікті&quot;

Ксенія Мішина звела з розуму чуттєвими кадрами в білизні і сукні-сітці (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Доброї ночі", - лаконічно підписала пікантні знімки актриса.

Користувачі мережі засипали Ксенію захопленими коментарями і не забули згадати її колишнього Олександра Еллерта, який втратив таку дівчину.

  • Вау, бомбезні фото!
  • Прекрасна!
  • Сильно красива
  • Як його там Еллерт кусає лікті десь там. Ксюша шикарна
  • Очманілі фото!!!
  • Ну все, він вже і так кусає лікті, харош
  • Вогняний вогонь
  • Шикарна
  • Чарівна
  • Дуже красива дівчина
  • Просто ідеальна
  • Богиня
  • Класна фігура

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина розкрила причину панічних атак і розповіла про переїзд до Києва.

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