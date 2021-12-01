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Мішина зізналася, чи помириться вона з Еллертом і висловилася про Огнєвіч на "Холостячці 2"

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Середа 01 грудня 2021 13:38
Мішина зізналася, чи помириться вона з Еллертом і висловилася про Огнєвіч на "Холостячці 2" Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Ольвія Агаркова

Перша "холостячка" країни, актриса Ксенія Мішина нещодавно повідомила, що розлучилася з переможцем реаліті Олександром Еллертом – чоловік підтвердив слова зірки, що засмутило шанувальників пари. Так, її послідовницею стала співачка Злата Огнєвіч, яка вже цієї п'ятниці, 3 грудня зробить свій фінальний вибір на очах у всієї України.

Мішина ж вирішила розповісти в YouTube-шоу "Їжа Дурнєва", чим відрізняється сезон проекту з нею від реаліті з артисткою, а також заявила, кого розглядали на роль другої холостячки.

Якщо в першому сезону Мішина була єдиною претенденткою, то для другого проводився кастинг.

Ксенія зазначила, що Злата Огнєвіч могла б не стати "Холостячкою", адже на цю роль розглядали екс-"ВІА Гру", співачку Мішу Романову.

Також актриса зазначила, що Огневич отримує щедрі презенти від чоловіків, які на порядок дорожче подарунків, які дарували їй. За словами Мішиної, її послідовниця нібито отримує золото і діаманти, а також їй надають особливі знаки уваги.

"Чоловіки підготовлені. На вертольотах прилітають, величезні букети квітів дарують", - перерахувала подарунки-враження для співачки Ксенія.

Актриса розповіла і про стосунки з Еллертом зараз. "Ми з ним розлучилися", - підтвердила Ксенія. На запитання Дурнєва, чи помиряться екс-закохані, Мішина заявила: "Навряд чи".

Нагадаємо, що раніше Ксенія Мішина звернулася до мережевих критиків і відповіла на їхні випади.

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