Мішина розповіла про самотнє життя, Лобода видала коханого: топ гучних новин тижня

Літні будні приносять в життя зірок багато приємних миттєвостей, якими вони щедро діляться з шанувальниками. А інші, навпаки, переживають непростий період. Як би там не було, без гучних заяв і інтриг не обходиться.

Ксенія Мішина зізналася, як переживає самотність

Ксенія Мішина не так давно остаточно порвала стосунки з гумористом Олександром Еллертом. Зірка шоу "Холостячка" знову здобула статус вільної жінки. І вирішила чесно ділитися своїми переживаннями, не прикрашаючи подій. Виявилося, актрису не обійшло стороною почуття самотності. Але якщо раніше вона побоювалася потонути в спогадах і рефлексії, то тепер зрозуміла - цей стан ідеальний, щоб знайти себе.

Ксенія Мішина поміркувала про самотність (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Саме на самоті стає чутно когось, хто більше, ніж ти, звик думати про себе. Когось, хто цікавіше. Він не боїться засудження і обговорення. Цей хтось абсолютно вільний. Я так рада пізнати і любити цю частину себе", - написала зірка "Кріпостної" у своєму блозі.

За словами актриси, вона зараз відчуває себе абсолютно спокійно і гармонійно. Що, до того ж, добре позначається на творчості.

Слава Камінська возз'єдналася з екс-чоловіком

Співачка, яка вже давно розлучилася зі своїм чоловіком Едгаром Камінським, періодично радує фанатів спільними зустрічами. Незважаючи на те що розійшлася пара досить скандально, колишні кохані зуміли зберегти хороші відносини. В першу чергу, заради спільних дітей.

Слава і Едгар з дітьми на відпочинку (фото: instagram.com/babaslavka)

Днями сім'я возз'єднатися на відпочинку в Одесі. Причому сама Слава, за своїм звичаєм, вирішила заінтригувати фанатів, приховавши обличчя свого супутника. Але Едгар швидко розвіяв ауру таємниці, запостивши у себе в Instagram фото з тієї ж локації. Численні шанувальники пари засипали їх приємними словами, а також зізналися, що не впізнати чоловіка було просто неможливо.

Світлана Лобода видала коханого

Лобода рідко говорить про особисте життя. Ім'я свого коханого чоловіка вона ретельно приховує. І ось в одному з недавніх інтерв'ю співачка видала багато особистих таємниць. Так, зірка розповіла, що живе з дітьми в будинку біля моря в європейській країні. А поруч з нею і її коханий чоловік. За словами співачки, вона хоче народити йому сина, оскільки дівчаток в її оточенні вистачає. Саме через це вона і побоювалася вакцинуватися.

Світлана Лобода з дочкою (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Я дуже щаслива людина. У мене є прекрасні діти - мені б, звичайно, дуже хотілося ще хлопчиська маленького. Нам не вистачає. У нас таке бабине царство вдома - у нас дуже багато бабусь, тіток, нянь. Ми коли збираємося разом і нас людей 10 - всі жінки. І тільки мій чоловік сидить поруч і каже: "Щось потрібно тут міняти, щось вирішувати", - розсекретила деякі подробиці з особистого життя Світлана.