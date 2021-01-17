Мішина розповіла про турботу Еллерта і інтимні сцени: прикритися ліфчиком ще можна

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт радують шанувальників романтичної ідилією після закінчення шоу Холостячка. Багато учасників наголошували, що актриса майже відразу виділила автора "Квартал 95" і вони дійсно дуже схожі. Звичайно, з щільним графіком переможниці Танців з звздами 2019 складно будувати стосунки, але Олександра це не злякало. Так, Ксенія повідомила радісну новину – вона закінчила зйомки в черговому серіалі, де зіграла лікаря швидкої допомоги і заради ролі сумлінно вивчала термінологію.

Так, на сторінці в instagram Мішина розповіла, з якими труднощами їй довелось зіткнутись під час роботи.

"Було нелегко: наркомани, трупи, перестрілки (сценарій багатий, але в той же час жваво і весело, бо багато людей не давали здохнути", - згадала про робочий процес на майданчику актриса.

Ксенія поділилася кадрами зі знімального майданчика (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Також вона вирішила скласти список складнощів, з якими їй довелося зіткнутися в акторській професії, зокрема, у період роботи над новим багатосерійним фільмом. Також вона зазначила, що виручало її часом непростих і делікатних ситуаціях.

"Найкритичніше для мене в процесі зйомок - холод. Я - крижинка, яку б термобілизну мені не купив Олександр Еллерт. До того ж у мене є одна особливість - від холоду блокується мовний апарат", – поскаржилася Ксенія.

Ксенія показала бекстейдж зйомок у новому серіалі (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Також Ксенія освоїла медичну термінологію і різні діагнози, щоб виглядати максимально правдоподібно в кадрі. Були і незручні моменти.

"Сцени сексу. "Під ковдрою" вже не те. Якщо це секс - то глядач повинен бачити секс. Наші канали не пропускають оголення, так що прикритися ліфчиком ще можна, а от рухи треба зіграти максимально правдиво", - внесла ясність Ксенія.

Також вона зазначила, що знімати літо, коли на вулиці лежить сніг і лютує мороз – непросто, але якщо поруч професіонали, то не шалений робочий ритм, ні переробки не страшні.

Олександр Еллерт підтримав кохану і залишив під її постом багатозначне сердечко.

Нагадаємо, що раніше півфіналіст Холостячки Олександр Рибак розповів про справжні стосунки Ксенії Мішиної і Олександра Еллерта.