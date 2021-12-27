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Мішина в розкішній оксамитовій сукні поділилася переживаннями: відчула переляк

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Понеділок 27 грудня 2021 16:37
Мішина в розкішній оксамитовій сукні поділилася переживаннями: відчула переляк Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Ольвія Агаркова

Ксенія Мішина в цьому році приміряла на себе абсолютно нову роль, і це сталося не в кіно, а на сцені, в прямих ефірах. Актриса стала суддею проекту "Україна має талант", і разом з Євгеном Котом і Сергієм Притулою оцінила виступи учасників, кожен раз вражають уяву своїми здібностями.

Так, у суботу, 25 грудня відбувся грандіозний фінал талант-шоу і було названо ім'я переможця.

Ксенія вирішила поділитися в Instagram враженнями від проекту і показала свій розкішний образ для прямого ефіру.

Актриса одягалася в довге барахатне плаття по фігурі глибокого сливового відтінку. Вона доповнила ефектний лаконічний наряд розкішним намистом з каменів і вечірнім слейв-бласлетом, у вухах – маленькі акуратні сережки-гвоздики.

Мішина в розкішній оксамитовій сукні поділилася переживаннями: відчула переляк

Ксенія Мішина показала розкішний образ (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Волосся Ксенії стилісти зібрали в високу красиву зачіску, гладко уклавши на бік чубок.

Ксенія зазначила, що її шлях в рамках "Україна має талант" почався ще півроку тому.

"Це було хвилююче, стресово але і шалено цікаво. Нова роль, нова мрія увірвалася в моє життя несподівано і красиво! Ця приголомшлива сторінка мого життя подарувала мені нові знайомства, враження і непідробні емоції, які пронизували мене кожен раз, коли я сиділа за столом журі", - зізналася вона.

Мішина в розкішній оксамитовій сукні поділилася переживаннями: відчула переляк

Ксенія Мішина зізналася, що потрапила в казку (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Але фінал став для Мішиної особливим і вона пережила величезну гаму емоцій.

"Вселенськи хвилюючись перед виходом на сцену в прямий ефір, я зупинила себе, заспокоїла і згадала, в якому тотальному насолоді я можу прожити цей момент...І, навіть спіткнувшись на сцені на перших кроках з-за лаштунків і відчувши переляк, я швидко заспокоїлася, усвідомивши унікальність цього моменту", - розповіла про пережиті емоції знаменитість.

Мішина в розкішній оксамитовій сукні поділилася переживаннями: відчула переляк
Ксенія блищала на фіналі талант-шоу в шикарному образі (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"У підсумку, я дозволила собі опинитися в казці", - заявила щаслива і схвильована зірка. Шанувальники прийшли в захват від образу Ксенії.

  • Ви дуже красива!
  • Незрівнянна
  • Нереальна Ксю
  • Зачіска класна
  • Нереально красива! Жіночна! Стильна!
  • Мего крутий образ! Як можна бути такою красивою

Нагадаємо, що раніше Ксенія Мішина підвела підсумки року і поділилася спостереженнями і висновками.

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