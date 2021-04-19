Мішина повертається в Україну на тлі чуток про розрив з Еллертом: всі в передчутті

Екс-Холостячка Мішина Ксенія і її обранець Олександр Еллерт не на жарт налякали прихильників – в мережі заговорили про розірвання романтичної і закоханої пари. Чутки підігріло і те, що актриса видалила всі особисті фото з коханим і відписалася від нього в соцмережі. На особисті питання ні Ксенія, ні Олександр поки не відповідають, зате Мішина, яка відлітала на зйомки в Хорватію, оголосила про повернення в Україну та поділилася враженнями і інсайтами від поїздки.

На сторінці в Instagram актриса розповіла про знаковий для себе проект, в якому взяла участь і прочинила завісу таємниці, про що ж буде нова кіноробота.

Мішина зазначила, що для роботи за кордоном їй необхідно було в найкоротші терміни вивчити іноземну мову. І спочатку це завдання здавалося важким. Але все склалося найкращим чином, чим Ксения дуже задоволена.

Також вона розповіла про місто, де проходить зйомка. До речі, днями в Хорватію на машині приїжджав і Олександр і також викладав в соцмережах види хорватського Осієка. А от чи вдалося закоханим помиритися, поки невідомо.

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"Прекрасне місто Осієк, скромне, затишне, європейське. Холодно! Ви вже в курсі, що не терплю холод, не дозволяє мені доситатньо насолоджуватися, але все ж цінність такого досвіду для мене неймовірна! Скоро відзнімемо частину в Хорватії і перемістимося в рідний Київ!" - заявила про повернення додому Мішина.

Ксенія показала фото зі зйомок нового фільму (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Також актриса повідомила, що це її другий за рахунком знімальний досвід в Європі та розкрила деталі нового кінопроекту.

"Це історія, заснована на реальних подіях про торгівлю малолітніми дівчатками серед наших країн. Тому частина цього кіно буде знята на нашій території. Всі готуються, всі в передчутті", - написала Мішина.