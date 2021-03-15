Мішина висловилася про учасниць "Холостяка", Полякова - про скандали з чоловіком: топ гучних новин тижня

На цьому тижні весь світ обговорював не тільки скандальне інтерв'ю Меган Маркл. Не менше галасу наробили з'ясування відносин Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса. А в українському шоу-бізнесі виділилися своїми висловлюваннями Оля Полякова та Ксенія Мішина.

Мішина Ксенія висловилася про учасниць нового "Холостяка"

Знаменита актриса Ксенія Мішина, відома також по шоу "Холостячка", не змогла стримати емоцій з приводу учасниць реаліті "Холостяк", яке стартувало зовсім недавно. На жаль, в дівчатах Ксенія зазначила далеко не позитивні якості. Конкуренція, на думку Мішиной, призвела до того, що вони опустилися до брутальності, висміювання, лицемірства і хамства.

"Так, це реаліті-шоу, і я знаю, наскільки там складно. Але як все ж помітно, що в серцях багатьох жінок страшна конкуренція, незахищеність, безпросвітність. І мені шкода. Я хочу щоб ми, жінки, ставали добрішими. Ми всі по суті - сестри! Велике жіноче коло! І я впевнена, навіть у таких складних умовах, коли-небудь інші 30 українок зможуть красиво підносити себе, навіть конкуруючи і претендуючи на одного приємного холостяка", - написала зірка у своєму блозі.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Оля Полякова розповіла про скандали з чоловіком

Оля Полякова - особистість досить скандальна. Співачка встигла поконфліктувати з багатьма колегами, включаючи Тіну Кароль і Камалію. Але виявляється, в житті вона також не вельми стримана. Не так давно Оля розговорилася в рамках програми Слава+ на YouTube-каналі Люкс ФМ. Полякова зізналася, що з чоловіком вона перший час дуже часто скандалила, бо не могла жити без невротичних відносин. Енергію, яка вирувала в ній, вона не могла випустити на сцені, що призводило до биття посуду, криків і навіть побоїв. Як зізналася Оля, врятувало сім'ю тільки спокійне ставлення чоловіка до її характеру і "перевиховання". "Коли я прийшла, а чашка коштує $70, а я набила не знаю на скільки, я перестала бити посуд. І так потихеньку стала нормальною. І, звичайно ж, у мене з'явилася сцена, де я могла віддати всю свою енергію", - зазначила Оля.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес на межі розриву

На днях світ сколихнула новина - одна з найміцніших пар світового шоу-бізнесу: співачка Дженніфер Лопес і бейсболіст Алекс Родрігес розлучилися. Причиною цього нібито стала зрада Алекса з учасницею американського реаліті-шоу Медісон ЛеКрой, а також непорозуміння у парі. Виявляється, закохані навіть звернулися до психолога. Пізніше вони дали коментар для преси, заявивши, що "всі повідомлення про розірвання неточні, і вони все ще намагаються їх врятувати". Також джерело повідомило, що ніяка третя сторона в цьому не замішана, а значить, чутки про зраду сильно перебільшені. Нагадаємо, пара планувала одружитися ще в минулому році, але через пандемію церемонію довелося відкласти.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес на межі розриву (фото: instagram.com/jlo)