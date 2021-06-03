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Багато чому мене навчила: Венсан Кассель розповів про життя з Монікою Беллуччі

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США, Четвер 03 червня 2021 18:23
Багато чому мене навчила: Венсан Кассель розповів про життя з Монікою Беллуччі Венсан Кассель (фото: instagram.com/vincentcassel)
Автор: Lite

Венсан Кассель - рідкісний гість мережі Instagram, хоча сам не раз зізнавався в її ефективності щодо розкрутки. Найчастіше тут можна знайти інформацію про його нові проекти, а також фото з молодою дружиною Тіною Кунакі. А кілька годин тому популярний французький актор вирішив поговорити з фоловерами.

Венсан Кассель влаштував в сторіз свого блогу рубрику питання-відповідь, розповівши багато цікавого про своє життя.

Звичайно ж, без згадки колишньої дружини Моніки Беллуччі не обійшлося. Актор отримав питання про неї відразу ж. "Чому вас навчила Моніка?",- запитав один з користувачів. "Багато чому", - коротко відповів Кассель.

Багато чому мене навчила: Венсан Кассель розповів про життя з Монікою БеллуччіБагато чому мене навчила: Венсан Кассель розповів про життя з Монікою БеллуччіВенсан Кассель відповів на запитання фанатів (фото: скрін instagram.com/vincentcassel)

Як відомо, екс-подружжя зуміло зберегти теплі стосунки заради спільних дітей: Діви і Леоні, які живуть з мамою. Під час карантину в минулому році Моніка навіть переїхала з дівчатками на південь Франції, щоб вони частіше бачилися з батьком. Після екс-подружжя вирушило у спільну відпустку заради зйомок юної моделі. Також старші діти Венсана добре ладнають і з новою дружиною Венсана: Діва іноді подорожує з ними.

Багато чому мене навчила: Венсан Кассель розповів про життя з Монікою Беллуччі

Пара залишилася в хороших відносинах (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Також Венсан зізнався, що всесильним його робить одна річ: бути коханим тим, кого любить він. По всій видимості, актор мав на увазі Тіну Кунакі, з якою він дуже щасливий.

Раніше ми писали, що Тіна знялася в розкішному образі, який зробив її ефектну зовнішність ще більш яскравою.

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