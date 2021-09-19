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Модна битва: Леся Нікітюк повторила ефектний total black образ Кім Кардашьян

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Неділя 19 вересня 2021 14:19
Модна битва: Леся Нікітюк повторила ефектний total black образ Кім Кардашьян Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Леся Нікітюк - відома прихильниця американської світської левиці Кім Кардашьян. Вона вже не раз копіювала її образи, а вже коли сама зарубіжна зірка недавно написала їй, українська телеведуча не змогла стримати радості. Леді Ле вирішила приміряти ефектний образ від Balenciaga, в якому екс-дружина Каньє Уеста з'явилася перед Met Gala.

Фото модного експерименту Леся опублікувала у своєму Instagram.

Нікітюк позувала на вулиці в екстравагантному total black луці - чорних лосинах, що плавно переходять в ботильйони на шпильці, а також чорному топі-корсеті з довгими рукавами і шлейфом. Завершує аутфіт смужка чорної тканини на шиї ведучої.

Волосся Леся зібрала у високий пучок і зробила виразний макіяж.

"Вдягнула чорне... проводжаю останні літні дні", - підписала кадри артистка.

Модна битва: Леся Нікітюк повторила ефектний total black образ Кім КардашьянМодна битва: Леся Нікітюк повторила ефектний total black образ Кім КардашьянМодна битва: Леся Нікітюк повторила ефектний total black образ Кім Кардашьян

Леся Нікітюк повторила знаменитий образ Кім Кардашьян у всьому чорному (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Відзначимо, що в оригінальному образі у Кім Кардашьян також були темні окуляри незвичайної форми. Її ефектний лук раніше вже скопіювали Поліна Гагаріна, Рената Литвинова і навіть Крістіна Орбакайте.

Модна битва: Леся Нікітюк повторила ефектний total black образ Кім КардашьянМодна битва: Леся Нікітюк повторила ефектний total black образ Кім Кардашьян

Наряд Кім Кардашьян для Met Gala 2021 (фото: instagram.com/kimkardashian)

Фолловери відразу ж помітили схожість з гучним образом Кардашьян і почали ділитися своїми враженнями - багато відзначили, що Леся змогла переплюнути американську зірку.

  • Кім, чи це ти?
  • Якийсь прям флешмоб і ви в цьому образі, і Орбакайте, Гагаріна, Кім... Хто наступний
  • Супергерой Леся Іванівна йде на допомогу
  • Косиш під Кардашьян?
  • Жінка-кішка
  • Бетмен
  • Крутіше за Кім на мет гала
  • КІМ КАРДАШЬЯН - УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ
  • Ну ти Кім переплюнула
  • Багіра
  • Вам так личить чорний

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк в міні і ботфортах приголомшила модним луком і похвалилася стрункою фігурою.

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Леся Нікітюк Кім Кардашян
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