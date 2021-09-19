Модна битва: Леся Нікітюк повторила ефектний total black образ Кім Кардашьян
Леся Нікітюк - відома прихильниця американської світської левиці Кім Кардашьян. Вона вже не раз копіювала її образи, а вже коли сама зарубіжна зірка недавно написала їй, українська телеведуча не змогла стримати радості. Леді Ле вирішила приміряти ефектний образ від Balenciaga, в якому екс-дружина Каньє Уеста з'явилася перед Met Gala.
Фото модного експерименту Леся опублікувала у своєму Instagram.
Нікітюк позувала на вулиці в екстравагантному total black луці - чорних лосинах, що плавно переходять в ботильйони на шпильці, а також чорному топі-корсеті з довгими рукавами і шлейфом. Завершує аутфіт смужка чорної тканини на шиї ведучої.
Волосся Леся зібрала у високий пучок і зробила виразний макіяж.
"Вдягнула чорне... проводжаю останні літні дні", - підписала кадри артистка.
Леся Нікітюк повторила знаменитий образ Кім Кардашьян у всьому чорному (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Відзначимо, що в оригінальному образі у Кім Кардашьян також були темні окуляри незвичайної форми. Її ефектний лук раніше вже скопіювали Поліна Гагаріна, Рената Литвинова і навіть Крістіна Орбакайте.
Наряд Кім Кардашьян для Met Gala 2021 (фото: instagram.com/kimkardashian)
Фолловери відразу ж помітили схожість з гучним образом Кардашьян і почали ділитися своїми враженнями - багато відзначили, що Леся змогла переплюнути американську зірку.
- Кім, чи це ти?
- Якийсь прям флешмоб і ви в цьому образі, і Орбакайте, Гагаріна, Кім... Хто наступний
- Супергерой Леся Іванівна йде на допомогу
- Косиш під Кардашьян?
- Жінка-кішка
- Бетмен
- Крутіше за Кім на мет гала
- КІМ КАРДАШЬЯН - УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ
- Ну ти Кім переплюнула
- Багіра
- Вам так личить чорний
Раніше ми писали, що Леся Нікітюк в міні і ботфортах приголомшила модним луком і похвалилася стрункою фігурою.