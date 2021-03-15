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Модні джинси і худі: 63-річна Шерон Стоун в молодіжному образі підкорила стрункою фігурою

Новость на русском → США, Понеділок 15 березня 2021 21:19
Модні джинси і худі: 63-річна Шерон Стоун в молодіжному образі підкорила стрункою фігурою Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Автор: Lite

Шерон Стоун, 10-го березня виповнилося 63 роки, довела, що вона як і раніше секс-символ.

На фото, яке вона запостила у своєму блозі, Шерон приміряла молодіжний образ і підкорила своєю стрункою фігурою.

Шерон Стоун одягла трендові джинси-оверсайз незвичайного крою з відкотами на штанинах, а також сіре худі з капюшоном. Доповнили лук черевики з коричневої шкіри на низькому ходу. Шерон стоїть на горі, роблячи фото неба, і виглядає зі спини дуже молодою і стрункою.

Модні джинси і худі: 63-річна Шерон Стоун в молодіжному образі підкорила стрункою фігуроюШерон Стоун в модному вбранні (фото: instagram.com/sharonstone)

"Я хотіла б подякувати всім за те, що зробили мій день народження таким особливим", - написала зірка "Основного інстинкту". А у відповідь почула багато приємних слів любові і привітань. Багато хто відзначив, як стильно виглядають її штани, і запитали, де вона їх купила.

Нагадаємо, Шерон останнім часом часто постить свої фото, на яких радує квітучим зовнішнім виглядом. Одне з них вийшло максимально спокусливим.

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