Моє багатство: Лілія Ребрик показала веселу сімейну прогулянку на яхті
Українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик обожнює проводити час зі своєю сім'єю. Позитивна артистка поділилася яскравими і веселими кадрами з водної прогулянки з чоловіком Андрієм Диким і дочками Діаною і Поліною.
Атмосферні фото були розміщені в Instagram знаменитості.
Для прогулянки на яхті Лілія вибрала шорти і чорну майку, які доповнила білою сорочкою і сонцезахисними окулярами. Волосся вона залишила розпущеним, але прикрила голову від сонця кепкою.
Сімейство весело позували на носі корабля на тлі веселки і мальовничих пейзажів. Вони обіймали і цілували один одного і явно чудово проводили час.
"У когось"мої роки-моє багатство", а в мене:"моя сім'я - моє багатство", - зворушливо написала Ребрик.
Лілія Ребрик з сім'єю насолодилися прогулянкою на яхті (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Підписники ведучої залишили їй і її родині багато теплих і розчулених коментарів.
- Яка чудова та позитивна родина. Завжди заряджаєте
- Такі сонячні, ваша сім'я - приклад для багатьох
- Найкрасивіша пара!
- Які ви Кльові
- Ви класні, хай щастить
- Супер!!! Прекрасна сім'я!
- Дика сімейка, ви - супер!
- Щастя вашій родині
- Як красиво!
- Ви дуже гарна пара та родина!
- Спостерігаю за Вашою родиною - ви дуже позитивні й чудові!! Й сімейні стосунки навіть на фото видно, що вони міцні
- Лілія, Ви неймовірно чудова сім'я!
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик заворожила атмосферними кадрами з купальської ночі.