ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ти моє щастя: екс-холостячка Мішина і Еллерт розчулили ніжністю в мережі

Новость на русском →
П'ятниця 04 червня 2021 14:27
Ти моє щастя: екс-холостячка Мішина і Еллерт розчулили ніжністю в мережі Ксенія Мішина та Олександр Еллерт (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Lite

Ксенія Мішина і Олександр Еллерт недавно переполошили шанувальників, змусивши їх думати, що пара розпалася. Підписники екс-холостячки і її коханого не хотіли вірити чуткам, і правильно зробили, адже Саша і Ксюша як і раніше разом. Цю радісну новину вони оголосили а пост-шоу проекту "Холостяк 11", а також розповіли про палкі почуття один до одного.

Новим доказом любові і гармонії в парі стали взаємні зізнання актриси і автора "Кварталу 95" під постом в Instagram.

Актриса поділилася одним з атмосферних кадрів, зроблених під час її участі в міжнародному проекті. Вона сидить на задньому сидінні авто в стильному довгому тренчі, чорних класичних брюках в човниках з крокодилячої шкіри.

Ксенія розповіла про своє одне з найбільш значущих за останній час особистих інсайтів - завжди мріяти про справжні і духовні речі і вимірювати добробут виключно рівнем особистого щастя, відсунувши на другий план матеріальне.

Ти моє щастя: екс-холостячка Мішина і Еллерт розчулили ніжністю в мережі

Ксенія поміркувала про важливість духовного, а не матеріального (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Коли занадто перетиснуто прагнення до матеріального завжди виникає страждання! Адже людина починає замислюватися перш за все про те, чого у неї ще немає. Чи потрібен вам суперкар, якщо ви не знаєте, що таке щастя? Кайфанете ви від годинника з діамантами, якщо не знаєте що таке любов?"- поставила риторичне питання зірка.

На глибоке переконання знаменитості, матеріальне і ідеальна картинка життя буде мати значення тільки тоді, коли внутрішній стан людини стане визначатися безумовним щастям.

У коментарях з'явився коханий актриси Олександр Еллерт. "Ти моє щастя", - запевнив він Ксенію. "Люблю", - відповіла йому актриса взаємністю.

Нагадаємо, що раніше Ксенія Мішина чесно розповіла, чому пішла від батька свого сина Платон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Ксения Мишина Холостячка
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Кухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів Укрзалізниці
Кухня, спальня і душ: фото найрозкішніших вагонів Укрзалізниці