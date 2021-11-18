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"Моє щастя": Тіна Кароль привітала сина з 13-річчям і показала дорослого іменинника

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Лондон, Четвер 18 листопада 2021 15:32
"Моє щастя": Тіна Кароль привітала сина з 13-річчям і показала дорослого іменинника Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

Після смерті чоловіка Євгена Огіра Тіна Кароль одна виховує єдиного сина. 18 листопада Веніамін святкує день народження - йому виповнилося 13 років. Звичайно ж, зіркова мама полетіла в Англію, де вчиться і живе хлопчик, щоб привітати його особисто.

Зворушливим фото з іменинником і душевним привітанням співачка поділилася в розділі сторіс свого Instagram.

Відзначимо, що Кароль полетіла в Лондон відразу з Грузії, де перебувала з промо-туром альбому "Подвійний рай", щоб побачити Веню.

На фотографії артистка позує разом з дорослим сином, який вже вище своєї знаменитої мами. На футболці Тіни написано My Boss Ven ("Мій бос Веня"). Як відомо, в Британії Веніаміна називають Вен. Хлопець зображений у шкільній формі.

"Я вся для тебе. З днем народження, моє щастя", - написала поп-діва.

&quot;Моє щастя&quot;: Тіна Кароль привітала сина з 13-річчям і показала дорослого іменинника

Тіна Кароль показала зовсім дорослого сина Веніаміна в день його 13-річчя (фото: instagram.com/tina_karol)

Відзначимо, що син Кароль живе і вчиться в Лондоні з 7 років. При цьому він проживає в українській родині. Веніамін захоплюється грою на фортепіано і барабанах, а також займається фехтуванням і регбі.

Фото зіркової мами з сином було опубліковано на фан-сторінці Кароль і шанувальники співачки тут же приєдналися до привітань.

  • Вітаю сонечко
  • Поздоровляю!!! Нехай буде здоровеньким, щасливим і надійною опорою для мами. Всього Веніаміну найкращого в житті і нехай ангел хранитель завжди буде поруч, а у важкі хвилини несе на руках
  • Ви чудові! Синочок вже зовсім дорослий
  • Який гарний хлопчик! Щастя і здоров'я вам!
  • ТІНОЧКА! Вітаю Веніаміна з Днем Народження! Як приємно бачити поруч найулюбленішого і дорого серцю сина!
  • Веня такий дорослий хлопчик, а Тіна як дівчинка така худенька.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль розповіла про ревнощі сина і його незручні чоловічі питання.

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Тіна Кароль
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