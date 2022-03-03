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Моє серце з матерями, що ховаються від атак: Роузі Хантінгтон-Уайтлі підтримала Україну

Новость на русском →
Четвер 03 березня 2022 17:35
Моє серце з матерями, що ховаються від атак: Роузі Хантінгтон-Уайтлі підтримала Україну Роузі Хантінгтон-Уатлі підтримала Україну (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Ольга Турчанікова

Наступною знаменитістю, хто відкрито висловився про вторгнення Росії в Україну і наслідки агресії, стала Роузі Хантінгтон-Уайтлі. Супермодель зробила публікацію, в якій розповіла, як нелегко вона переживає ці події.

Як молода мама, вона зробила пост з акцентом на стражданнях матерів і дітей.

"Спостерігати за подіями, які розгортаються останні кілька днів в Україні, було, м'яко кажучи, спустошливо і несамовито.

Коли я сиджу зі своєю сім'єю в безпеці поруч зі мною, годуючи свою новонароджену дитину, я думаю про матерів і сім'ї України, які міцно притискають до себе своїх немовлят і дітей, ховаючись на ніч в бомбосховищах або прибуваючи в табори, сім'ї, розлучені на кордонах, і близьких, які вже втрачені.

У такі моменти здається неможливим знати, що написати або сказати, але моє серце звернене до них, а мої думки з народом України. Сьогодні я зроблю пожертву @unicef_uk. Якщо можна, будь ласка, зробіть.

Мої друзі з @olenich.co, одного з моїх улюблених українських модних брендів, попросили мене поділитися ресурсами та інформацією для тих, хто хотів би знати, як ще вони можуть допомогти, ви можете знайти їх за посиланням в моїй біографії і в моїх історіях", – закликала дружина Джейсона Стетхема.

Раньше Кім Кардашьян і Каньє Уест підтримали Україну.

Також ми писали про те, як Кім Кардашьян, Девід Лінч, Олександра Даддаріо та інші світові зірки висловили підтримку Україні.

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Джейсон Стетхэм Роузі Хантінгтон-Уайтлі
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