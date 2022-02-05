"Моє серце не вільне": Руслан Сенечкін – про особисте життя, участь в "Холостяку" і скелетах в шафі

Беззмінний ведучий "Сніданку з 1+1" ось уже 12 років Руслан Сенічкін – людина відкрита і готова міркувати на різні теми. Але ось змусити його говорити про особисте практично неможливо.

Проте, в ексклюзивному інтерв'ю Lite Руслан чесно відповів на найвідвертіші запитання, зізнавшись, чи вільне його серце і яка головна мрія його життя, яка ось-ось стане дійсністю.

Знаю, що ви дуже любите Карпати. Розкажіть про свої улюблені місця. Останні роки Різдво ви проводите саме там. Порадьте тим, хто ще не був у Карпатах, з чого починати своє знайомство?

Карпати потрібно починати вивчати з Яремчанщини, Гуцульщини, серця Прикарпаття. З Франківська виїжджаєте, потрапляєте в Надвірну, потім в Яремче, Микуличин, Татарів, Ворохту, Яблуницю, Верховину, Криворівню – і в Вижницю, в Косово. Такий маршрут складаю найчастіше. І Буковель – там хороша інфраструктура, він більше підходить для тих, хто хоче відпочивати активно.

Зараз все менше залишається безлюдних закутків в Карпатах і дуже важко знайти місця, де, грубо кажучи, не ступала нога сучасної людини. Вперше цей регіон почав вивчати ще 16 років тому, коли переїхав до Києва, і ми з друзями поїхали в гори. Тоді Карпати були більш-менш безлюдні.

Хоча, як кажуть місцеві жителі, ще залишаються в горах гуцули. Зокрема, там десь на полонині, на верхів'ях, які так само, як і багато років тому, зберегли традиції. Чоловіки йдуть навесні пасти овець, доїти їх, робити бринзу, наприклад, той же сир, а повертаються восени, у вересні, і жінки їх чекають. Живуть в горах по кілька місяців без зв'язку, без спілкування. І таке все ще є.

Руслан обожнює подорожі (фото: прес-служба 1+1)

Ходите в гори з рюкзаками на кілька днів з ночівлею?

Ні, я не той, хто йде табором в гори з наметами. Без елементарних засобів цивілізації я відчуваю себе дискомфортно.

Як ви перезавантажується? Що для вас ідеальний відпочинок?

Обожнюю, щоб якомога менше людей було навколо. Для того щоб перезапуститися, подумати про своє або взагалі ні про що не думати, то якраз Карпати дозволяють усамітнитися.

Завжди між горами і морем я вибираю гори. По-перше, моя стихія – гори і поруч вода. Це те, що мене насичує. Я на морі давно не був. Хіба що у відрядження на Кіпр або в Грецію їздив колись давно знімати кулінарні історії. А по-друге, в горах інший тиск. А оскільки у мене профдеформація – хронічне недосипання (за майже 12 років ведучим ранкового шоу у мене є і певні питання по здоров'ю), то відпочинок в горах для мене ідеальний.

А між морем і горами вибере гори (фото: прес-служба 1+1)

Пам'ятаю, одного разу Поїхали з друзями в Карпати, побудували маршрут, зняли невелику садибу в Микуличині у місцевих. А вранці, коли всі почали подорож, я проспав. І ось замість того щоб активно відпочивати разом з колегами, друзями, я три дні проспав. Однак класно виспався (посміхатися). В горах інший тиск, інше повітря. Навіть на біологічно-хімічному рівні відчуваєш себе іншою людиною.

Тому хто їде в Карпати на лижах кататися, хто збирати чорницю або гриби, хто на сплав по гірській річці, а я можу в Карпати поїхати для того, щоб просто виспатися. І це дуже круто.

Складаєте плани на 2022 рік: куди хочете поїхати, крім Карпат? Може, мрієте побачити якісь міста?

Хочу Європу об'їздити. Є така у мене мрія. Але поки через щільний робочий графік неможливо скласти маршрут. Хочу сісти в автомобіль і, скажімо, з Варшави доїхати через всю Європу до крайньої точки – в Лісабон в Португалії. Хочу прокласти такий маршрут: Словенія, Словаччина, Чехія, трохи Німеччини, потім в Австрію заїхати, Швейцарію, трохи Норвегії зачепити – не знаю, яким чином, але такий гак треба зробити, потім заїхати в Бельгію, потім обов'язково у Францію, Італію. Трохи покружляти в Італії, заїхати в Іспанію, а через Іспанію – в Португалію.

Ви з тих людей, які все ретельно планують, або вирішуєте все за настроєм: де зупинятися, що подивитися і де поїсти?

За настроєм. Пам'ятаю, як раптово, майже нічого не плануючи, в 2012 році, коли тільки оволодів керуванням, взяв машину і поїхав до Одеси. Подумав: вау, як з автомобілем круто! Спокійно їхати, на заправках зупинятися, пити каву. Ніхто тебе не підганяє, ні від кого ти не залежний.

А потім через три місяці спланував маршрут Київ-Варшава, Варшава-Відень. А з Відня поїхав в Австрійські Альпи, в Тіроль, де потусив кілька днів. А додому через Будапешт. Це було нереально круто! Зупиняєшся на кожному місці, де побачиш класні види. Потім мені вже захотілося з'їздити до сестри в Севастополь.

Пізніше полетів до Грузії, там взяв машину і проїхався по всій країні. Я там раніше з командою був, знімали тревел-програму, тому ти залежний від таймінгу, від сюжетів. За день міняли три локації, але я так нічого тоді і не побачив, тому що все наспіх. Тоді сказав собі, що ні, більше Грузія для мене не буде пов'язана з роботою.

Руслан планує цього року об'їздити Європу (фото: instagram.com/ruslan_senichkin)

Тому взяв відпустку на тиждень, поїхав до Грузії і склав собі маршрут. Об'їздив всю країну і побачив все, що захотів: Боржомі, Ахалцихе, Сванетію, Местію, Алазанську долину, Кахетію. І потім доїхав до моря через Зугдіді. Ну і побачив Казбегі. А в Сванетії пересів на джип, і разом з місцевими рушили до самого високогірного села в Східній Європі – Ушгулі. Ми їхали 30 або 35 км 6 годин.

Ви розумієте, яка там дорога була. Дуже небезпечно, хрести стоять по обидва боки доріг, тому що багато зривалися в безодню і гинули. Тому це була найнебезпечніша дорога в моєму житті. І в той же час – найкрасивіша. Було страшно, звичайно, але воно того варте.

З Людмилою Барбір ви рекордсмени на українському телебаченні – вже 9-й рік разом ведете "Сніданок з 1+1". Ви з нею найвідоміша телепара.

Так, все правильно, і мій власний рекорд – 12 років, я незмінний ведучий ранкового ефіру. Виявляється, я найдовше веду "Сніданок" за всі 25 років його існування. Не подумайте, що я хизуюся, це просто факт. А з Людою за цей час ми стали не тільки колегами, а й близькими друзями. Хоча глядачі часто запитують нас – чи не пара ми в житті? Ні, ми не пара. У нас у кожного своє приватне життя.

Нас об'єднує безліч спільних історій. Хоча насправді це абсолютно не секрет –спочатку я з Людмилою не хотів працювати. І так їй чесно в очі і сказав. Важко притиралися, але не боляче один одному. А потім так вийшло, що ми стали кращими друзями один для одного.

Руслан Сенічкін і Людмила Барбір стали друзями за роки роботи (фото: прес-служба 1+1)

Чи вмієте ви дружити? Чи є у вас близькі друзі і хто вони?

Таких близьких друзів немає. Немає часу і можливостей для тісної дружби. Раніше – так, були якісь тусовки і друзі.

Не шкодуєте, що зараз все змінилося?

Та ні! Не шкодую абсолютно. Мені ніж з ким-небудь кудись піти потусити, я швидше цей час використаю для себе – поїду на риболовлю або ще куди, або просто посплю.

Якщо останнім часом ви мрієте про те, щоб виспатися, не роздумували, наприклад, про своє особисте розважальне вечірнє шоу?

Ні! У нас Єгор Гордєєв нещодавно стартував з "Твій вечір" – вперед! Я не вважаю, що був би хорошим ведучим вечірнього шоу. Наприклад, Тимур Мірошниченко добре провів 2-й сезон "Маскараду". Я б так не зміг. Юра Горбунов вже багато років незмінний ведучий "Голосу країни" і "Танців з зірками". Супер! Кожен на своєму місці.

Просто потрібно якісно виконувати роботу там, де ти є, це по-перше. По-друге, а хто вам сказав, що влаштувати власне шоу – це більш високий рівень, ніж там, де ти зараз, в ранковому шоу? Ну, я розумію, що типу у тебе власне шоу – це звучить круто. Але я цього не бажаю. Вважаю, зараз у "Сніданку з 1+1" я на своєму місці.

Тоді порадьте, як навчити себе з ранку легко прокидатися?

Головне – це мотивація. Навіщо ви це робите? Хтось прокидається рано, щоб встигнути більше в світлий день. Хтось, щоб встигнути на пробіжку, тому що вона робить позитивний вплив на їх енергію протягом усього активного дня. А для когось мотивація – випити з самого раннього ранку чашечку кави, подивитися у вікно, помовчати, побути з цим світом наодинці, а потім вже йти у справах. Для іншого мотивація – зібрати дитину в садок або в школу.

А хтось не хоче прокидатися з самого раннього ранку, тому що висипатися – це дуже важлива річ. Тому що коли ми спимо, відбуваються правильні процеси в організмі. Він відновлюється.

Ранні підйоми мають свої плюси і мінуси, вважає ведучий (фото: прес-служба 1+1)

Зараз ви улюблений телеведучий, зразок. Розкажіть, хто для вас був прикладом, на якого ви хотіли рівнятися?

Пам'ятаю Данила Яневського і Анну Безулик – вони вели ранкове шоу на 1+1 ще в середині 90-х. Дивився "Підйом" на Новому каналі з Юрою Горбуновим і Машею Єфросиніною. Потім, коли вела відома трійка Педан-Притула-Фреймут. Але у мене тоді, в 90-ті, був інший темпоритм життя, навчання в коледжі. Пам'ятаю, що ця трійка Педан-Притула-Фреймут дала мені багато класного. Вони таку прикольну енергію давали з екранів на телевізорі! За ними цікаво було спостерігати в ефірі.

Якби мені тоді хтось сказав, що ти будеш ранкове шоу вести, ніколи б в це не повірив, тому що вважав, що це не для мене. Але вже в 2011 році на премії "Телетріумф" ми з командою "Сніданку" стояли в одній номінації з "Підйомом" як найкраще розважальне ранкове шоу – я тоді сам працював ведучим, без партнерки. Перемога була за нами, що стало для нас суцільним сюрпризом!

Цього року "Сніданку з 1+1" виповнюється 25 років. Це довга історія! За цей період змінювалися не тільки ведучі, а й концепції, телевізійні підходи. Але бренд залишився. І ми продовжуємо його успішно робити щоранку і донині. А починали цей жанр – інформаційно-розважальне шоу – ще в середині 90-х Анна Безулик і Данило Яневський, про яких я вже згадував. У них це виходило дуже цікаво, інтелігентно, інтелектуально.

Україна починається з української мови, нагадує Руслан (фото: прес-служба 1+1)

До речі, мода на українську мову почалась не з УТ-1, а саме з 1+1 – повертали українськість в ефіри і виховували українців бути українцями. А саме колишній продюсер каналу Олександр Роднянський започаткував українськість вести через інтелект, цікавість, просунутість, сучасність, через розважальний контент, якісне дублювання фільмів і серіалів. І це було революційно на той час.

До речі, я також почав вивчати українську мову через те, що дивився тоді "плюси" і цікавився цим всім. Хоча спочатку був російськомовним, я ж родом з Дніпропетровська тодішнього, нині Дніпра.

Я і донині вчуся української мови. Тому що той самий Олександр Авраменко, відомий лінгвіст та педагог з української мови каже, що не треба соромитись неправильно говорити, треба соромитися тому, що ти не навчаєшся. А навчитися можна тільки через помилки. Ти завжди знайдеш вихід із якоїсь мовної закарлючки, якщо в таку потрапив. Тобі обов’язково хтось підкаже, як правильно. Зараз є багато якихось програм, мобільних додатків, онлайн словників. Навколо все є для того, щоб вивчити українську мову! І на тридцятому році незалежності нашої країни, коли хтось починає казати: а в Україні починається агресивна українізація, не можу такого сприймати. Яка агресивна українізація?! Ви про що?! Тридцять років жити в Україні, покоління не одне вже виросло, і ви не можете вивчити українську мову? А Україна ж починається, як і будь-яка країна, з мови. Бо це є код нації.

Ви нічого не розповідаєте про своє особисте життя. Ваше серце зараз вільне?

Ні, воно не вільне. Я люблю багато чого в цьому житті. Багато хто в моєму серці. В першу чергу, це найрідніші – мама, сестри Анна і Тетяна, племінниця Ніка. Якщо в романтичному плані говорити – я поки холостяк. І мені поки моє життя подобається таким, яким воно є. Буде у мене сім'я або не буде, загадувати не можу. Але я не виключаю цього у своєму житті.

Руслан з мамою і сестрою Ганною (фото: прес-служба 1+1)

Чи бачите ви себе в ролі головного героя реаліті "Холостяк"?

Ні. Я не хочу виносити свої почуття на загальний показ. Я не душевний ексгібіціоніст. І, до речі, я тактовно ставлюся до людей і гостей, які приходять у гості до "Сніданку". Я "не запливу за буйки", якщо розумію, що людина не хоче розповідати якусь свою особисту історію. Я не буду докопуватися. І про своє особисте не буду розповідати на широкий загал. А от Катя Осадча, навпаки, вміє ставити відверті питання своїм гостям. У неї це виходить органічно.

Чи відчуваєте ви на собі тиск з боку родичів, мами, що ви ще не одружений?

Ні, такого немає абсолютно. Ми з ними домовилися, що ніхто ні на кого не буде тиснути. У кожного своя доля. Це по-перше. По-друге, я знаю багато колишніх близьких друзів, колег, які стали досить нещасними, коли почали жити сімейним життям.

Ведучий з сестрою Тетяною і племінницею (фото: прес-служба 1+1)

Але я не хочу переживати і жити долю інших, не хочу співставляти себе з іншими. У мене є, безумовно, як і у будь-якої людини свої скелети в шафі. І вони тільки мої. І необов'язково про це знати всьому світу. Ось і все.

Хто для вас ідеал жінки? Як можна прокласти шлях до вашого серця?

Для мене надзвичайно важливе почуття гумору. Пам’ятаю себе ще в дитячому садочку. І вже тоді я чомусь бігав і дружив з найнекрасивішими дівчатками зі шмарклями під носом (сміється). І в школі так само. Мені подобалась дівчинка Оля, з якою я хотів сидіти за однією партою. Я навіть дав хабара класній керівниці Ірині Анатолівні – якусь цукерку чи шоколадку, щоб вона нас не розсаджувала.

Людмила цілком впсалася в ідеал (фото: прес-служба 1+1)

Я це до чого згадав. Головне для мене почуття гумору, а зовнішня естетика – це абсолютно особиста справа. Але жінка, якою я можу захоплюватися – візуально і зовні – інші скажуть: "Ти що? Куди твої очі дивляться? Але це мій ідеал краси. І такі у нас, слава богу, на каналі є, які мені подобаються. А ось, наприклад, у Люсі Барбір збігається все – і краса, і розум, і почуття гумору. Якщо можу над людиною посміятися, все, розумію, що це "моя людина".

Тобто ви зараз не в пошуку?

Ні. Я не хочу спеціально когось шукати. Людина з'являється на горизонті якимось чином – чи то в компанії, чи то де-небудь на вечірці або презентації – окей. Я ж не в тому віці, щоб знайомитися де-небудь на вулиці.

Зараз більшість у Тіндері знайомиться.

Тиндер? Боже, що ви таке говорите? Мене не вистачає на мої соціальні мережі: Фейсбук, Instagram, Тікток, а то ще Тіндер (посміхатися).

А пишуть вам у соцмережах? Кличуть на побачення?

Пишуть що-небудь таке: "Привіт. А можна познайомитися?". Але я не встигаю там здзвонитися зі своїми рідними, друзями, зробити свою купу справ. Тому немає часу на такі віртуальні знайомства.

Крім почуття гумору, більше нічого не важливо для вас? Наприклад, чи вміє обраниця готувати або є якісь ще таланти?

Ні! Боже боронь! Не вміє готувати – навчимо (сміятися). Але, звичайно, для мене не менш важливо відчувати зі своєю майбутньою обраницею любов і спорідненість душ.

До речі, в ранкових ефірах ви часто готуєте, вже вийшло кілька кулінарних книг. Чи любите в житті готувати? І що є у вашому холодильнику завжди, які продукти?

Сенічкін обожнює готувати (фото: прес-служба 1+1)

У моєму холодильнику немає ніяких гастрономічних витівок. Обожнюю, наприклад, гречку з яєчнею, причому глазуньєю. І додати трішечки зернят гірчиці по-діжонські. Все, я падаю ніц. За порадою свого дієтолога я здав аналізи і за моїми показниками, виявляється, мені не дуже можна каші, я вже їх наївся за своє життя. А за аналізом на сумісність мені, виявляється, не можна соняшникове насіння. А я його обожнюю.

Так, а що зараз вам можна?

М'ясо тільки на пару. Рибу, клітковину, причому тільки через овочі і фрукти. Фруктів менше, більше овочів. А ще моє улюблене блюдо – це баклажани! У клярі трохи смажиш, а потім вже не береш майонез з часником, а краще сметана або йогурт несолодкий, додаєш помідор і зелень. Або скручуєш, або так навпіл складаєш – все! Смакота!

І в їжі невибагливий (фото: прес-служба 1+1)

Тобто в гастрономії ви невибагливі?

Ні, абсолютно. Я не божеволію від лобстерів або червоної ікри.

Яка ваша заповітна мрія?

Зараз моя заповітна мрія – переїхати в кінці кінців в свій заміський будинок. Але пандемія мої плани скуйовдила, знищила на даному етапі. Тому що іпотека є, будинок є, але потрібно його добудувати. Там вже стіни і дах, але всередині нема з чим жити. Тераса майже побудована, нові вікна повставляв. Але на мені, як на главі сім’ї, ще відповідальність за мою родину – маму, двох сестер, племінницю і похресницю. Тому себе ставиш в цьому питанні завжди на другий план. Для мене найголовніше, щоб у них все було добре. Тому роботи з облаштування будівлі поки що відклав.

Заповітна мрія ведучого – свій будинок у сільській місцевості (фото: прес-служба 1+1)

Але мрію переїхати все-таки нарешті в будинок. І щоб я їхав з роботи і відчував, що у мене є будинок за містом, де я можу що-небудь зробити в саду, в городі, не знаю, може ще й заведу свиней, курей, собаку, кішку (сміяється).

Точно? Заведете?

Так! У мене будуть тварини, але не для того, щоб їх їсти. І город обов'язково буде! Я ж хлопець з села. Найщасливіші роки в моєму житті були тоді, коли я жив у селі. Це певний рівень свободи, почуття якоїсь єдності з природою, з землею, контакт з чимось живим.

Мені треба повернутися в дитинство. А для цього потрібен дім і відчуття простору в приватному будинку. Власне подвір’я, власний невеличкий городик, декоративні кури. Несуться, не несуться – вже не так важливо. Якийсь собака, кіт щоб бігав поряд. І в тому є щастя. Це сенс, до якого я іду. З роками більше розумію, що хочу повернутися в дитинство, в своє село. Я хочу створити своє село.