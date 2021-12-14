Не міг і не хотів приймати інших рішень: переможець "Холостячки 2" відповів на хейт через розрив з Огнєвіч

За його словами, у нього пройшли почуття до неї і він не став брехати і прикидатися. Після такого визнання на обранця артистки обрушилася хвиля хейта в мережі.

"Гей все не так, ну ви чого...?

Ну як же, а ось...?

Це так, але ще ж було…

Та ви не так тут зрозуміли!

І так далі.

⠀ ... перша реакція на коментарі та повідомлення", - поділився Андрій.

Чоловік зазначив, що йому дуже хотілося відповісти на звинувачення, але він стримував себе, розуміючи, що в цьому мало толку.

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"На щось я відповідаю, частіше стримуюся, гашу імпульс, іноді напишу і відразу стираю. Ніколи раніше у мене не було стільки внутрішнього імпульсу доводити, що я не верблюд. Внутрішньо розумію, що це абсолютно невдячне заняття - моя відповідь нічого не дасть і нікого не переконає. Правдою вважається те, що раніше і голосніше було заявлено. Плюс ця "Правда" дуже проста і зрозуміла в розумінні, а щоб з нею змагатися, потрібно будувати складні ланцюжки з доводів і спростувань - а це вже про виправдовуватися", - написав переможець"Холостячки 2".

Він підкреслив, що виправдовуватися йому нема за що, адже це його життя і він має право на свої рішення, вчинки і почуття.

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"А виправдовуватися мені нема в чому, тому що: це моє життя, я живу його так, як вважаю за потрібне. Я маю право закохатися, я маю право ревнувати і ненавидіти, Я маю право пробачити.

Я маю право спробувати побудувати відносини з дівчиною, яку вибрав я і яка вибрала мене.

Я маю право розчаруватися.

Я маю право на те, що у мене проходять почуття.

Я маю право на те, щоб у мене щось не вийшло, при цьому, залишаючись чесним перед собою і дівчиною", - заявив Задворний.

Андрій Задворний дав відповідь хейтерам після зізнання про розставання зі Златою Огнєвіч (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Обранець Огнєвіч зазначив, що не міг прийняти інше рішення і не бачить сенсу про щось шкодувати, адже це в минулому.

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"Я не міг і не хотів приймати інших рішень, тому що в минулому я діяв так, як відчував правильним в той момент. Я не мислю заднім числом. А ви? Може ви купили на всі гроші біткоіни, коли вони коштували по 10 баксів? Ні? А варто було... розумієте про що я? Тимчасово, вимушено, ваш Антагоніст", - підсумував екс-коханий співачки.