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Могилевська подражнила розкішним бюстом і заявила про зміни: "страшно переживаю"

Новость на русском → Вівторок 11 травня 2021 09:48
Могилевська подражнила розкішним бюстом і заявила про зміни: "страшно переживаю" Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Lite

Наталя Могилевська нещодавно цікавилася у шанувальників, з яким кольором волосся їй краще, адже вона була як шатенкою, так і сонячної блондинкою. Думки фанів розділилися, що підштовхнуло зірку до ще більш сміливих експериментів. Вона готує до виходу нову відеороботу і вже почала інтригувати мережу.

Так, артистка опублікувала в Instagram пікантне фото.

На знімку крупним планом можна розглянути бюст співачки. Вона притискає до грудей червону троянду. Співачка заінтригувала шанувальників заявою, що таким екстравагантним чином морально готує їх до випуску нового кліпу, де з'явиться в кардинально іншому образі.

Могилевська подражнила розкішним бюстом і заявила про зміни: &quot;страшно переживаю&quot;

Наталя подражнила пікантним кадром (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники позитивно відреагували на спокусливе фото.

  • Ну дуже спокусливо, дуже приємно бачити
  • Навіть розгубився, куди дивитися
  • Яка ви красива, сексуальна
  • Ух ти які образи! Цікавенько

Наталя також записала кілька "сторіс". "Страшно хвилююся, тому що я поміняла колір волосся в новій відеороботі. Все буде по-іншому. Минулого разу, коли я зробила біле волосся, половина з вас написали, що краще бути шатенкою", - підписала вона відеозвернення, використавши в кадрі маску, що закриває волосся.

Могилевська подражнила розкішним бюстом і заявила про зміни: &quot;страшно переживаю&quot;

Могилевська подражнила розкішним бюстом і заявила про зміни: &quot;страшно переживаю&quot;

Наталія заявила про радикальні зміни (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Також Наталя закрила обличчя великим сумним смайлом і поділилася своїми побоюваннями. "Страшно переживаю, як ви сприймете новий образ і чи будете мене впізнавати", - написала співачка.

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська розповіла про свою систему схуднення.

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