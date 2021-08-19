Могилевська показала те саме відео, де ледь не звалилася в Дніпро на концерті: "багато б хто тремsd"

Наталя Могилевська любить активно працювати і не збирається зупинятися, щоразу дивуючи шанувальників новими досягненнями і креативними проектами. Співачка завжди залишається в тонусі і вчить інших, ділячись своїм досвідом і напрацюваннями. Так, нещодавно у Наталії відбувся незвичайний концерт у столиці, який ледь не закінчився для неї... незапланованим купанням у Дніпрі з мікрофоном!

Про це вона розповіла в Instagram .

На двох відео видно, як співачка підпливає на катері до сцени на території готелю-пароплава, пришвартованого до берега Дніпра в кінці набережної.

Наталя розповіла, як ледь не впала за борт катера під час свого концерту посеред річки в Києві.

"Мені довелося стояти на тоненькій жердинці, тримаючись одним мізинцем від поштовхів по хвилях тільки що проїхав катера. Сукня вузька, піді мною сходи в трюм і гострі предмети. А я повинна бути красивою, співати і не впасти у воду... " - розповіла про свою нелегку місію зірка. Правда, все обійшлося і їй вдалося утримати рівновагу і не загреміти в річку.

Пізніше вона опублікувала фрагмент відео, де ледь втрималася на ногах і своїм виглядом навіть не показала, що знаходиться за крок до конфузу. Так, співачка виконувала свій хіт і намагалася рухатися в такт музиці.

"Впала у воду! Ця думка не покидала мене весь час, коли виконувала "Морські зірки" на катері, але, благо, обійшлося. На якому моменті ви очікували моє падіння? Зізнавайтеся", - змусила шанувальників губитися в здогадах зірка.

"Я думала - кашкет впаде", - зізналася одна з прихильниць Наталії. "Така ймовірність була", - запевнила артистка.

Коментатори зазначили, що не помітили у співачки ніякого страху і похвалили її за витримку і сміливість, а також високий професіоналізм.