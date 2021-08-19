Могилевська показала те саме відео, де ледь не звалилася в Дніпро на концерті: "багато б хто тремsd"
Наталя Могилевська любить активно працювати і не збирається зупинятися, щоразу дивуючи шанувальників новими досягненнями і креативними проектами. Співачка завжди залишається в тонусі і вчить інших, ділячись своїм досвідом і напрацюваннями. Так, нещодавно у Наталії відбувся незвичайний концерт у столиці, який ледь не закінчився для неї... незапланованим купанням у Дніпрі з мікрофоном!
Про це вона розповіла в Instagram.
На двох відео видно, як співачка підпливає на катері до сцени на території готелю-пароплава, пришвартованого до берега Дніпра в кінці набережної.
Наталя розповіла, як ледь не впала за борт катера під час свого концерту посеред річки в Києві.
"Мені довелося стояти на тоненькій жердинці, тримаючись одним мізинцем від поштовхів по хвилях тільки що проїхав катера. Сукня вузька, піді мною сходи в трюм і гострі предмети. А я повинна бути красивою, співати і не впасти у воду... " - розповіла про свою нелегку місію зірка. Правда, все обійшлося і їй вдалося утримати рівновагу і не загреміти в річку.
Пізніше вона опублікувала фрагмент відео, де ледь втрималася на ногах і своїм виглядом навіть не показала, що знаходиться за крок до конфузу. Так, співачка виконувала свій хіт і намагалася рухатися в такт музиці.
"Впала у воду! Ця думка не покидала мене весь час, коли виконувала "Морські зірки" на катері, але, благо, обійшлося. На якому моменті ви очікували моє падіння? Зізнавайтеся", - змусила шанувальників губитися в здогадах зірка.
"Я думала - кашкет впаде", - зізналася одна з прихильниць Наталії. "Така ймовірність була", - запевнила артистка.
Коментатори зазначили, що не помітили у співачки ніякого страху і похвалили її за витримку і сміливість, а також високий професіоналізм.
- Наташа, взагалі, не видно, що тобі страшно. Молодець! Браво
- Я щось переглянула кілька разів відео і не зрозуміла, де і коли ви повинні були впасти там
- Я не очікувала падіння. Ви молодець і атмосфера нереально позитивна
- Як впевнено. Багато хто на вашому місці вже б тремтів
- Аж мурашки по шкірі
- Без пригод не обійшлося
- Все було чітко, не видно ні грама страху, ви супер
- Не знаю як ви, але хлопчики напружувалися при кожному Вашому русі
- Я не думала, що ви впадете, але думала що катер нахилитися
Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська розповіла, як ледь не опинилася під колесами авто.