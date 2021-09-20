Могилевська засвітила нареченого-мільйонера, Мішина розповіла правду про стосунки з Еллертом: топ гучних новин тижня

Могилевська показала нареченого-мільйонера

Українська співачка Наталія Могилевська - одна із завидних наречених, яка поки що не віддала своє серце нікому. Тим не менш, фанати раз у раз підозрюють зірку в романтичних зв'язках. Днями Наталія сама спровокувала розмови про свою любов, показавши спільні кадри з бізнесменом Олегом Рижовим. Пара віддалася пристрасному танцю прямо на площі в центрі Києва, а потім артистка виклала фото в свій Instagram.

Оскільки співачку і бізнесмена давно підозрюють у романтичному зв'язку, знімки стали черговим натяком на це: закохані дивляться один одному в очі і щасливо посміхаються. Вбрання пари і зовсім нагадували весільні: на Могилевській було розкішне вечірнє плаття в золотисто-білій гамі, а Рижов був одягнений в стильний темно-сірий костюм. Шанувальники знову засипали Наталію питаннями про можливий роман. Але вона не стала відповідати на них.

Наталія Могилевська з бізнесменом Олегом Рижовим (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Ксенія Мішина зізналася, що відбувається між ними з Еллертом

Майже відразу після того як Ксенія Мішина поставила крапку у відносинах з Олександром Еллертом, між закоханими почалися з'ясування стосунків. Пара не змогла просто так розлучитися: після невеликого затишшя Олександр почав зізнаватися Ксенії в коханні, а сама Мішина зберігала мовчання, при цьому демонструючи букети від загадкового шанувальника. Після пара була помічена на святкуванні весілля у спільних друзів. Шанувальники були впевнені, що між екс-закоханими запанувало розуміння, і пара помирилася. Але виявилося, все не так просто.

Актриса прийшла на пост-шоу проекту "Холостячка-2" і розповіла нарешті всю правду. "Зараз у нас складний період. Я вважаю, це нормально, це відбувається в кожній парі. Криза - це шанс на розвиток. Звичайно, ми спілкуємося, пробуємо відновити наші відносини. Що буде далі - я поки не знаю", - зізналася екс-холостячка.

Ксенія розповіла правду про кризу з Еллертом (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Тіна Кароль натякнула на нове кохання

Тіна Кароль останнім часом багато говорить про особисте життя. Так, співачка відверто розповіла, що колись зустрічалася відразу з двома чоловіками, а також що планує переїзд в іншу країну. А нещодавно знову зробила натяк на відносини з якимось чоловіком. Так, у своєму блозі вона написала романтичні слова під томним фото. У цьому пості фанати побачили натяк на Дана Балана. Вони припустили, що Тіна хоче записати з ним пісню. А можливо, і розповісти й більш інтригуючу новину. Нагадаємо, парі давно приписують роман. Що ж, поживемо - побачимо.

Тіна знову наменкула на романтику з Баланом (фото: instagram.com/tina_karol)