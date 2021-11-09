Не могла ходити: Мішина розповіла про страшний період в житті і його наслідки

Ксенія Мішина ошелешила шанувальників одкровеннями про себе - актриса чесно розповіла про панічні атаки і важкий психо-емоційний стан, який призвів до проблем зі здоров'ям. Пережитим досвідом вона поділилася з шанувальниками і пообіцяла, що розповість їм, чим же закінчилася її історія шляху до себе, душевної рівноваги і покликання.

На сторінці в Instagram актриса опублікувала пікантне фото в мереживному бюстгальтері, чорних штанях і сорочці, а також продовжила історію з життя.

Ксенія звернулася в психлікарню з власної волі в пошуках хоч відповіді на питання, що ж з нею відбувається і чому. Переступивши поріг кабінету фахівця, їй стало ще гірше - обстановка і атмсофера медустанови пригнічували.



⠀Ксенія Мішина поділилася особистою історією (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Лікар сухо вимовила:"Невроз. Але жити з цим можна. А з психотерапевтом, до якого я тебе відправлю, ти швидко з усім впораєшся". Так почалася моя нова глава, і саме з цього моменту в ній з'явився перший промінчик", - поділилася актриса.

Так вона потрапила до психотерапевта, яка допомогла їй не тільки знайти себе, але і знайти свій шлях в житті.

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"До неї мене привезли, тому що ходити тоді я не могла, точніше боялася. На той момент зі мною в сумочці завжди були: електронний тонометр, щоб вимірювати тиск, корвалол і каптопресс, на випадок якщо я раптом почну вмирати. Перше, про що терапевт зі мною домовилася, це про те, що найближчим часом я зміню цей набір бабусі на набір дівчини", - розповіла Ксенія.

Ксенія розповіла, як впоралася з неврозом (фото: instagram.com/misha.k.ua)

На те, щоб послідувати цій пораді фахівця у майбутньої зірки пішов рік, протягом якого вона поступово залишала вдома якусь зі звичних речей, тренуючи довіру до світу.

Зустрічі з психотерапевтом проходили кілька разів на тиждень, але поліпшення стану Ксенія відчула вже після першого сеансу. Всього з фахівцем актриса займалася три місяці.

"Поступово я розкривала такі шари психіки, до яких раніше навіть боялася доторкнутися, і саме цей страх і блокував мене, мою свідомість і тіло. Це було боляче, але чесно і вірно. Це надихало... Я ридала, кричала, била подушки", – розповіла про свій психо-емоційний стан і трансформації Мішина.

Ксенія зробила складні особисті зізнання (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Панічні атаки стали накочувати хвилями все рідше. Але найголовнішим посилом, який фахівець змогла донести до Ксенії, була непорушна віра в себе.

"Вона навчила мене, що вірити собі - це дієслово, це означає йти за собою, своїми, навіть на перший погляд, дикими бажаннями і ніколи не змінювати внутрішньому навігатору. Тоді я, нарешті, зізналася собі, що я хочу і навіть зобов'язана стати актрисою", - підсумувала Мішина.

Під постом Ксенії відгукнулося чимало її підписників і навіть українських знаменитостей. "Читаю і мурашки", - написала актриса Наталка Денисенко. "Як круто, що ти про це пишеш", - звернувся до Ксенії Олексій Дурнєв.