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"Могла мене вдарити": Віка з "НеАнгелів" звинуватила Славу в булінгу і насильстві

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Неділя 21 листопада 2021 09:53
"Могла мене вдарити": Віка з "НеАнгелів" звинуватила Славу в булінгу і насильстві Група НеАнгели (фото: instagram.com/neangely.official)
Автор: Styler

Цього тижня колишні учасниці гурту "НеАнгели" публічно поскандалили в мережі. Сварку спровокувала Вікторія Смеюха, яка на відео розрізала торт із зображенням Слави. Камінська відреагувала і звинуватила екс-колегу в хайпі.

Після чого Віка зізналася, що отримала чимало погроз і вперше зважилася розповісти, що ж насправді творилося в групі за 15 років її існування.

В інтерв'ю "Зірковому шляху" вже сольна артистка VICTORIA звинуватила Славу Камінську в булінгу і навіть фізичному насильстві.

"Мені і моїм близьким надійшло багато повідомлень з погрозами. А цим тортом я хотіла сказати, щоб вона перестала мене чіпати", - розповіла Смеюха.

Як стверджує Віка, вона страждала від нападок Слави всі 15 років в колективі і ці знущання досі не припинилися, хоча групи вже не існує.

"Це її життєва позиція - жартувати наді мною, знущатися, підколювати, булити", – заявила брюнетка.

За словами артистки, її колега не вміла контролювати свої емоції, тому весь гнів вихлюпувала на неї, а часом навіть кидалася на неї з кулаками.

"Вона могла мене вдарити. Це було в автобусі. Я запізнилася, лягла на ліжко і побачила людину, яка накинулася на мене з кулаками. Було й таке, що вона накинулася на мене і виривала волосся. Це було боляче фізично і морально", - зізналася співачка.

&quot;Могла мене вдарити&quot;: Віка з &quot;НеАнгелів&quot; звинуватила Славу в булінгу і насильстві

Всі 15 років Віка мовчала, так як весь колектив був на боці слави, а вона боялася втратити місце в групі.

"Багато провокацій, інтриг було, а я не знала, як захиститися. Юра, наш продюсер, не міг зрозуміти, чому стільки проблем. Був період, коли мені сказали: "Якщо ти зараз не поговориш зі Славою, доведеться тебе замінити", – каже виконавиця.

У такі моменти вона скаржилася не продюсеру, а в сльозах дзвонила мамі.

Крім того, Смеюха додала, що однією з причин закриття групи НеАнгели стали постійні конфлікти між його учасниками. За її словами, продюсер Юрій Нікітін вирішив закрити групу, так як не міг витримувати інтриги і чвари.

&quot;Могла мене вдарити&quot;: Віка з &quot;НеАнгелів&quot; звинуватила Славу в булінгу і насильствіУ солісток "НеАнгелів" були напружені відносини (фото: instagram.com/neangely.official)

Раніше сестра екс-НеАнгела Вікторії зробила заяву на тлі скандалу з Камінською.

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Віка Смеюха Слава Камінська
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