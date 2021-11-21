"Могла мене вдарити": Віка з "НеАнгелів" звинуватила Славу в булінгу і насильстві

Після чого Віка зізналася, що отримала чимало погроз і вперше зважилася розповісти, що ж насправді творилося в групі за 15 років її існування.

Цього тижня колишні учасниці гурту "НеАнгели" публічно поскандалили в мережі. Сварку спровокувала Вікторія Смеюха, яка на відео розрізала торт із зображенням Слави. Камінська відреагувала і звинуватила екс-колегу в хайпі.

В інтерв'ю "Зірковому шляху" вже сольна артистка VICTORIA звинуватила Славу Камінську в булінгу і навіть фізичному насильстві.

"Мені і моїм близьким надійшло багато повідомлень з погрозами. А цим тортом я хотіла сказати, щоб вона перестала мене чіпати", - розповіла Смеюха.

Як стверджує Віка, вона страждала від нападок Слави всі 15 років в колективі і ці знущання досі не припинилися, хоча групи вже не існує.

"Це її життєва позиція - жартувати наді мною, знущатися, підколювати, булити", – заявила брюнетка.

За словами артистки, її колега не вміла контролювати свої емоції, тому весь гнів вихлюпувала на неї, а часом навіть кидалася на неї з кулаками.

"Вона могла мене вдарити. Це було в автобусі. Я запізнилася, лягла на ліжко і побачила людину, яка накинулася на мене з кулаками. Було й таке, що вона накинулася на мене і виривала волосся. Це було боляче фізично і морально", - зізналася співачка.

Всі 15 років Віка мовчала, так як весь колектив був на боці слави, а вона боялася втратити місце в групі.

"Багато провокацій, інтриг було, а я не знала, як захиститися. Юра, наш продюсер, не міг зрозуміти, чому стільки проблем. Був період, коли мені сказали: "Якщо ти зараз не поговориш зі Славою, доведеться тебе замінити", – каже виконавиця.

У такі моменти вона скаржилася не продюсеру, а в сльозах дзвонила мамі.

Крім того, Смеюха додала, що однією з причин закриття групи НеАнгели стали постійні конфлікти між його учасниками. За її словами, продюсер Юрій Нікітін вирішив закрити групу, так як не міг витримувати інтриги і чвари.

У солісток "НеАнгелів" були напружені відносини (фото: instagram.com/neangely.official)