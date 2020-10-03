Не могла попрощатися із зайвою вагою: Дімопулос зробила чесні зізнання про Танці з зірками 2020

Екс-"віагрянка" розповіла, які зміни з нею сталися за час участі в проекті

Санта Дімопулос одна з найбільш харизматичних, яскравих, технічних учасниць проекту "Танці з зірками 2020". Не дивно, що вона стала явною фавориткою і претенденткою на перемогу в шоу, яку бояться зіркові суперники. Артистка і блогер також може похвалитися величезною підтримкою прихильників – з ними вона ділиться особистим, часто веде інтерактив і відповідає на запитання, а також описує свої враження і пережвания.

В цей раз пекуча красуня опублікувала в Instagram серію фото в образі принцеси Жасмин, який приміряла в п'ятому ефірі "Танців з зірками 2020", та підвела підсумки шести тижнів участі в самому танцювально проекті країни. За цей час вона багато танцювала, переживала, тренувалася і наполегливо працювала над собою, що спричинило ряд змін як зовні, так і всередині.

Зірка перерахувала позитивні зміни, які можна побачити неозброєним оком. Так, артистка схудла.

Санта Дімопулос витягує з участі в "Танцях з зірками 2020" тільки користь (фото: instagram.com/santadimopulos)

"Після пологів я майже рік не могла попрощатися із зайвою вагою і, нарешті, мені довелося це зробити в супер прискореному режимі", - похвалилася Санта. Також з нею стався ряд інших позитивних змін.

"Знову вчуся танцювати і кайфую від цього! У дитинстві я займалася танцями, але припинила це робити після смерті батька. Близько 20-ти років я не виходила на паркет і зараз насолоджуюся давно забутими емоціями. Щаслива! Вчуся тримати поставу, обличчя та свої емоції. Коли ти кожен день проводиш по 8-9 годин на тренуваннях і репетиціях, а потім показуєш результат у прямому ефірі – дуже важливо володіти собою і своїми переживаннями. Не можна виглядати втомленою, потрібно видавати максимум! Це крутий виклик і я його приймаю!" - впевнено заявила екс-"ВІА Гра".



⠀Санта, незважаючи на труднощі, отримує задоволення від тренувань і виступів (фото: instagram.com/santadimopulos)

"Танці з зірками 2020" мають позитивний вплив і на внутрішній стан Санти. Вона зізналася, що навчилася цінувати кожну хвилину з родиною, адже часу на спілкування з рідними залишилося вкрай мало, тому він набув особливу цінність.

"Знову повірила в себе. Так, мені буває непросто, навіть складно і важко, але я знаю, навіщо я це роблю: це виклик самій собі, це новий етап який я хочу пройти - і я не збираюся зупинятися. Я зможу. Якщо раніше я в цьому сумнівалася, то тепер – ні.

Виявила в собі внутрішні ресурси і вчуся з ними поводитися правильно. Екстремальні ситуації завжди мобілізують нас, і виявилося, що спостерігати за собою в таких ситуаціях дуже цікаво!" - зазначила артистка.

Санта перерахувала плюси участі в самому танцювальному шоу країни (фото: instagram.com/santadimopulos)

Також вона навчилася дотримується жорсткої дисципліни і графіку і навіть почала отримувати задоволення, адже після цього у Санти "з'являється відчуття плідно проведеного дня".

Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос зізналася, чи ревнує її її чоловік до партнера по "Танцях з зірками 2020" Макса Леонова.