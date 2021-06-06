Не могла заснути: щаслива Ребрик з чоловіком показала свій екстрим мрії

Лілія Ребрик підкорює своїм позитивом, життєрадісністю, веселою вдачею і навіть авантюризмом! Нещодавно ведуча відсвяткувала 40-річчя і, залишивши позаду всі забобони, відзначила з розмахів свято на березі моря в Туреччині в компанії найулюбленіших. Вона не звикла сидіти на місці і з задоволенням пробує щось нове і незвідане. Так, у знаменитості збулася її величезна мрія - вона вирушила в повітряну подорож на вертольоті!

Вона опублікувала в Instagram серію яскравих фото, на яких позує біля вертольота і в кабіні.

Лілія одягалася для повітряної прогулянки в стильний аутфіт з деніму - піджак і укорочені штани. Вона доповнила затишний джинсовий образ білими літніми шкіряними черевиками і звисаючими сережками з дрібними намистинами-перлинами.

Лілія та Андрій сміються, обіймаються і навіть танцюють прямо на вертолітному майданчику.

Лілія з дитинства мріяла про польоти, літала уві сні, уявляла, як це – бачити місто в мініатюрі як на долоні з висоти пташиного польоту. І, нарешті, її дитяче бажання збулося - телезірка політала на вертольоті з чоловіком Андрієм Диким.

Лілія Ребрик з чоловіком влаштували романтичну прогулянку на вертольоті (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Жодні вірші, жодні пісні і історії не передадуть тих емоцій, коли в небі ТИ! Ще й пліч-о-пліч з коханим! Завжди любила висоту... Кажуть, коли літаєш увісні - ростеш. Здається, вчора нарешті виросла. Доросла!" - оригінально прокоментувала свій новий досвід і відчуття ведуча.

"Все, як я мріяла: вулиці як на долоні, місто як іграшкове, потопає в зелені, здається ще мить і ти сам зможеш рухатися пальцями машинки на дорогах так, як хочеться тобі! Такі емоції переповнюють, таке відчуття кохання всередині, заснути не могла до пізньої ночі, але, здається, ніби дійсно виросли крила!"- емоційно прокоментувала свою повітряну подорож Лілія.