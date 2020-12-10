ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вона могла не виступати, коли гинули люди: Діма Клімашенко "наїхав" на Ані Лорак

Новость на русском → Четвер 10 грудня 2020 09:24
Вона могла не виступати, коли гинули люди: Діма Клімашенко "наїхав" на Ані Лорак Ані Лорак піддалася критиці Діми Клімашенка (фото: facebook.com.AniLorak)
Автор: Людмила Жукова

Український співак Діма Клімашенко гнівно відреагував на виступи і переїзд у Росію співачки Ані Лорак. Заслужений артист України висловив свою думку з приводу артистки у програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

Зазначимо, що Клімашенко ще з юності дружить з Лорак, але все одно наважився засудити її.

"Насправді артисти повинні нести відповідальність за те, що вони говорять, що вони роблять. Тому що вони є кумирами мільйонів. Вона могла не виступати на урядових концертах в Росії в той момент, коли у нас гинуть люди. Вона могла виступати, можна сказати, для людей, але ні в якому разі не на професійних заходах", – розповів Дмитро.

За словами артиста, він переконував Лорак у своїй громадянській позиції, тільки вона не слухала.

"У відповідь вона говорила: "Дім, я не розумію. Я співаю для людей, я належу до народу", – поділився Клімашенко.

Зазначимо, що Діма Клімашенко співпрацював з топовими українськими артистами - Тіною Кароль, Анною Седоковою. Всі вони підтримують стосунки з зоряним продюсером .

У 16 років він зняв свій перший відеокліп і з того часу його кар'єра пішла вгору.

Діма Клімашенко розповів про Ані Лорак

Як ми писали раніше, Ані Лорак показала свій розкішний особняк під Москвою за 3 мільйони євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Ані Лорак
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Бойовики провели навчання з бойовою стрільбою на Донбасі, - ОБСЄ
Инна Собораредактор стрічки новин Бойовики провели навчання з бойовою стрільбою на Донбасі, - ОБСЄ