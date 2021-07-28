Вже не можу дочекатися: 40-річна Періс Хілтон незабаром вперше стане мамою

Періс Хілтон давно зізнавалася, що мріє стати мамою. Причому зірка підійшла до питання досить серйозно: вона заморозила яйцеклітини, а після приступила до процедури ЕКЗ. Цікаво, що такий метод привернув світську левицю в тому числі тим, що вона може "вибрати собі близнюків" при бажанні.

Зі своїм нареченим, американським письменником, підприємцем і венчурним капіталістом Картером Реумом, Хілтон була знайома близько 10 років. Але тільки в 2019-му пара почала зустрічатися. Вже через рік чоловік зробив Періс пропозицію, на яку вона відповіла згодою. Зірка зізналася, що до цих всі її стосунки були токсичними, і вона буквально не знала, що таке любов. А з Картером вона відчуває себе в цілковитій безпеці і готова переходити на новий рівень.

Періс Хілтон підійшла до материнства серйозно (фото: instagram.com/parishilton)

"Я дійсно дуже схвильована тим, щоб перейти до наступного кроку в моєму житті і, нарешті, просто жити справжнім життям. Тому що я дійсно вірю, що сім'я і діти - це сенс життя. І мені ще не довелося випробувати це, тому що я не відчувала, що хтось заслуговує від мене такої любові, але тепер я знайшла таку людину",-ділиться Періс.

Після того як на Періс обрушився шквал дзвінків і питань про вагітність, вона поспішила зробити офіційну заяву. Напередодні зірка випустила подкаст This Is Paris, де повідомила, що "поки не вагітна". Більше того - дітей вона планує заводити наступного року.

"Я чекаю до весілля. Зараз шиють моє весільне плаття, і я хочу, щоб воно виглядало чудово і відмінно на мені сиділо... Я не можу дочекатися того, щоб завести дітей в наступному році. Але, як я вже сказала, зараз я лише готуюся до весілля".