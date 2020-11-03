Я можу сповідатися: Чапкіс зробив несподіване зізнання

Український хореограф відверто розповів про свої стосунки з дітьми

Знаменитий український хореограф Григорій Чапкіс, суддя проєкту "Танці з зірками", несподівано розговорився про своє життя. Він зізнався, що був поганим батьком і у відносинах з дітьми у нього було не все гладко.

У Чапкіса двоє дітей. Старша дочка Лілія живе зараз в Італії, вона балетмейстер. А син Грег – у США, у нього своя школа хіп-хопу. Хореограф розповів в програмі "Життя відомих людей", що був поганим батьком і дуже мало часу приділяв дітям.

"Я був дуже поганим батьком. Я можу сповідатися. Коли я пропрацював 27 років з першою дружиною в ансамблі Вірського, ми об'їздили весь світ, і я весь час був на гастролях. Лілію виростила бабуся. І коли я їй зараз роблю зауваження, що Ліля, ти не так вчинила, вона: "А ти мене виховував? Я бачила тебе?". І Грег виріс один, без мене. Без мами", - повідомив Григорій Чапкіс.

Він додав, що раніше переживав з цього приводу, але зараз, коли діти вже виросли, у нього перестало боліти.

"Ось таке я г*вно. Ось такий я. Я не граю. Я не виступаю. Ось такий я є в житті", - заявив хореограф.

Коли в його житті з'явилася Міла, яка молодша за свого обранця на 52 роки, діти поставилися до цього скептично і не підтримали нові відносини батька.

"А діти мої...завмерли. Інші діти були б задоволені. Вони всі на неї: "Во, прийшла стерво якась". Розумієш? Хоче його добро. Давай довіреності, переписуй", - розповів Чапкіс.

Він додав, що рідні довгі роки не цікавилися його здоров'ям, не дзвонили та не писали йому. Вони практично не спілкувалися.

"Сім років ніхто – ані діти, ані онуки, ніхто не запитав: "А ти випив таблетку? А ти їв сьогодні?" А я голодував. П'ять разів був у реанімації – вийшов. А хто мене витягнув звідти. Нікому я не потрібен", - журився Чапкіс.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Чапкіс назвав нове краще танго на "Танцях з зірками".

А також розповідали про те, що Григорій Чапкіс одружився в четвертий раз і його обраниця молодша на 52 роки.