Не можу назвати їх суперздоровими: солістка KAZKA зробила зізнання про нові стосунки

Олександра Зарицька з групи KAZKA, яка влітку зробила відверте визнання про свою орієнтацію , заявила, що зовсім недавно у неї з'явилися нові стосунки.

В інтерв'ю "Світському життю" співачка розкрила деякі подробиці про нового обранця, проте поки що не стала називати його особистість.

За словами артистки, вона намагається берегти цей зв'язок.

"Він з'явився дуже недавно. Цим відносинам ще дуже мало часу, і я їх бережу. У мене останні стосунки були десь півтора роки тому, тому тримайте за мене кулачки, що все буде класно", - поділилася Зарицька.

Почувши це, ведуча програми Катя Осадча перепитала у неї: "півтора року не було сексу?", на що Олександра знітилася і відповіла, що все ж був.

"Секс був, все класно. Але ось тривалих, нормальних, здорових відносин не було", - сказала дівчина.

При цьому вона зізналася, що їй складно знаходити час на зустрічі з коханим через участь в шоу "Танці з зірками". Тому відносини вона не вважає здоровими на даний момент.

"Ті, які є зараз, не можна назвати суперздоровими, тому що ми бачимося рідко через проект "Танці з зірками". Зараз ми просто з моторчиком працюємо", - зізналася співачка.

Таким чином зірка дала зрозуміти, що її хлопець не пов'язаний з проектом - незважаючи на чутки про роман з партнером по танцях Юрієм Мєшковим. Артистка намагається переконати обранця, що скоро буде краще.

"Я заспокоюю його, що незабаром все зміниться. Дуже сподіваюся, що побачимося в грудні або січні", – зазначила вона з гумором.

До слова, інші учасники групи, Микита Будаш і Дмитро Мазуряк підтвердили, що хлопець Зарицької "реальний" і вони навіть спілкувалися з ним. Виконавиця зізналася, що поки познайомила бойфренда тільки з колегами, а ось зустріч з батьками призначати не поспішає:

"Я знайомлю з хлопцем батьків тільки тоді, коли це прямо вже точно надовго, тому що мого тата краще не дратувати і, знаєте, якщо хлопець не любить риболовлю, краще нехай він не підходить до нього", - зі сміхом поділилася Олександра.