Не можу собі відмовити: підопічна Monаtik Nino Basilaya чесно зізналася у своїх слабкостях

На знімальному майданчику артистка розповіла, чим її зацікавив проект настільки, що вона могла б бути в рядах учасників, і поділилася своїми планами на найближчий час.

Чи довго думали, перед тим як погодитися стати суддею шоу "Співають всі!"?

Взагалі не думала! Тому що мені було шалено цікаво стати частиною цього проекту! Чесно скажу, в перший знімальний день прокинулася з таким приємним хвилюванням - нарешті цей день настав! Це дуже цікаво і незвично для мене, тому що я багато разів брала участь в різних вокальних проектах і не завжди проходила з першого разу туди. Складно буде не натискати на кнопку, адже я розумію, що відчувають учасники, виходячи на сцену. Сподіваюся, я з усім впораюся і не буду ні про що шкодувати.

Цей проект унікальний тим,що в залі одночасно знаходяться 100 членів журі, а ви б погодилися заспівати перед такою кількістю зіркових експертів?

Я теж задавалася цим питанням. Але, в принципі, я люблю подібні експерименти. Навіть уявити важко, який стрес отримують учасники, адже їм потрібно однією хвилею зачепити "сотню"! Це складно, але цікаво, тому я б хотіла таке пережити!

А що може підкорити вас? За яких учасників 100% проголосуєте?

Насамперед хочу бачити палаючі очі і неймовірну енергетику. Коли учасник особливий, ти відчуєш це відразу, не важливо, на якому ряду ти сидиш і як добре його бачиш. На це впливають різні фактори: вокал, стиль, енергетика, харизма, краса.

Nino Basilaya на зйомках шоу (фото: прес-служба)

Чим ви займалися на карантині? І як цей час вплинув на вас і вашу творчість?

На карантині мені постійно здавалося, що я байдикую. Всі чимось займалися в Instagram, працювали, показували щось. А зараз, коли карантин послабили, я почала аналізувати весь цей час і прийшла до висновку, що я багато встигла зробити: займалася спортом, намагалася правильно харчуватися, дивилася різні фільми і розвивалася. Змогла приділити час собі і близьким, і можу сказати, що за цей час ми дуже зблизилися. Тому я навіть вдячна карантину! Так, не хочеться, щоб це повторювалося. Але круто розуміти, що за цей час ти виріс і отримав якийсь досвід.

А який спорт вибираєте для себе для підтримки форми? Як викручувалися під час карантину?

Були танці в Зумі, але мені зовсім це не сподобалося. Я почала бігати - на тиждень мене вистачило, а потім я зрозуміла, що це не моє. Потім я скачала додаток з різними заняттями, і мені це підійшло. Купила гумки, валики, ролики і увійшла в смак, навіть залучила у все це сестру і маму, і ось так втрьох і з нашою маленькою собачкою займалися спортом. А ще я завжди мріяла спробувати йогу, і ось на карантині мені це вдалося - зрозуміла, що це не моє, зате медитація мені сподобалася!

Медитація - це круто! А чи не виникло бажання заглибитися в це, полетіти в Індію для духовного збагачення?

Ні, такого не сталося. Але мені чомусь сильно захотілося в Італію! Зараз потихеньку все відкривається, сподіваюся, в цьому році я зможу відвідати цю прекрасну країну. Тому що на карантині я дуже задивилася на неї - там нереально красиво і смачно! І звичайно, хочу відвідати Грузію, так як давно там не була. Ну і взагалі, більше подорожувати, знайомитися з цікавими людьми!

Ніно не відмовляє собі ні в чому (фото: прес-служба)

Літо - період затишшя для артистів. Чим ви наповнюєте себе в цей час?

Я б не сказала, що літо - період затишшя. Навпаки - відкриваються нові дихання, і хочеться робити все! Я буду робити все, що прийде мені в голову, здійснювати будь-які ідеї! Зараз час творити, адже ніхто не знає, що буде восени, раптом нас поглине депресія.

Ви дуже позитивна дівчина! А який ваш найбільш приголомшливий вчинок? Напевно, вам є, що згадати!

Мені здається, все найяскравіше попереду! Наприклад, я шалено хочу стрибнути з парашутом, але в той же час боюся висоти! Це мій страх, який я хочу побороти. А так... Я в чотири роки вкрала шоколадку в магазині, але не знала, що вона платна, а потім хтось помітив і налякали, що мене забере поліція. Але все закінчилося добре - ми за неї заплатили. А взагалі, я не така людина, яка може похвалитися приголомшливими вчинками.

У дівчини далекосяжні плани (фото: прес-служба)

Тоді перейдемо до рутинних справ. З чого починаєте свій день?

Я б дуже хотіла сказати, що з масочок, патчів і склянки води, але ні - я беру в руки телефон. Читаю соцмережі, дивлюся новини і тільки потім смачно снідаю, якщо встигаю, тому що люблю повалятися в ліжку. Стакан води з медом і з лимоном, а також холодний душ і патчі. Але першим ділом телефон!

А не намагалися позбутися від такої звички? Взагалі, що робите з тими речами, які не дуже добре впливають на ваше життя?

Нічого! Також і з солодким - я дуже люблю солодке, і не можу собі заборонити їсти його. Я щиро не розумію, чому потрібно обмежувати себе в тому, що хочеться? Але якщо, наприклад, потрібно не заходити в Instagram годину - можу з собою домовитися, але це коли сильно треба. А в інших випадках не обмежую себе - прийде час, і мені це набридне, ось тоді і відмовлюся.

Ви мрієте полетіти в Італію, подібні подорожі вас здатні надихнути? І взагалі - які у вас плани на найближчий час? Чим порадуєте шанувальників?

Хочеться швидше випустити пісню, яку ми давно готуємо. І швидше за все, кліп. Але я не виключаю того, що якщо я полечу в Італію і до мене прийде натхнення - заспіваю італійською! Я люблю вчити мови. Все можливо, і спасибі, ви мені підкинули класну ідею!

Що вас мотивує і надихає?

Рідні та їхні слова підтримки. Також Instagram та історії людей, фільми, серіали ... Зараз, мені здається, натхнення дуже багато. Для мене ж головними джерелами є музика і рідні!