Мої: зірка "Танців з зірками" зворушив знімком з дружиною і сином

Учасник шоу "Танці з зірками", зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай, який перед 7-м ефіром травмував ногу і навіть потрапив до лікарні, зворушив мережу ніжним сімейним фото з дружиною і маленьким сином.

Сімейство відображено на вулиці - Логай тримає синочка на руках, а дружина мило обіймає його ззаду, при цьому всі вони щасливо сміються.

За словами Артура, його дружина і син прийдуть на "Танці з зірками" в сьомому ефірі і будуть підтримувати його із залу - значить, травма виявилася не такою серйозною і дозволить йому виступити.

"Мої завтра будуть з нами в залі, тому що знають, як важлива їх підтримка", - написав актор.

Артур Логай розчулив сімейним кадром з дружиною і синочком (фото: instagram.com/logai.arthur)

Підписники залишили Артуру багато розчулених відгуків і побажань удачі в майбутньому випуску шоу.

Буду з вами телепатично і підтримувати. Ви великий молодець

Артур, Ви найкращий на паркеті. Перемоги Вам

Люблю вашу сім'ю

Черговий шедевр! Браво фотографу, браво вашій родині!

Які ви милі

Порвіть всіх, мене вражає, як ви майже не спите і стільки роботи робите

Перемоги вам у всьому

Як мило

Чекаємо у фіналі

Нагадаємо, що Логай одружився зі своєю партнеркою по серіалу "Київ вдень і вночі" актрисою Євгенією Павленко в 2018 році. Пара виховує маленького сина, якого звуть Лев. Хлопчику два з половиною роки.